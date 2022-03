Chronique-Le coût financier de l'Europe pour gagner une guerre économique :Mike Dolan

Après un mois de guerre et de sanctions occidentales de rétorsion contre les dirigeants, les entreprises et la banque centrale de Russie, Moscou a encore fait monter les enchères cette semaine lorsque le président Vladimir Poutine a exigé que les nations "inamicales" paient leur gaz en roubles plutôt qu'en dollars ou en euros.

La plupart des banquiers et des économistes se demandent encore comment cela pourrait fonctionner ou quel en serait l'intérêt pour un pays dont les exportations d'énergie sont l'une des dernières sources de devises étrangères dont il a tant besoin.

Certains pensent qu'il s'agit simplement d'un moyen artificiel de soutenir le rouble par le biais d'une demande étrangère forcée, en canalisant indirectement les liquidités vers une banque centrale sanctionnée - le fournisseur ultime de roubles - et en espérant éviter un effondrement inflationniste qui a déjà fait disparaître un tiers de la valeur de la monnaie cette année.

D'autres y voient un champ de mines contractuel et peut-être juste une ruse pour compliquer les paiements tout en faisant pression sur les importateurs de gaz européens les plus dépendants de la Russie - comme l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie et la Slovaquie. Il se peut également qu'il s'agisse d'une menace pour prévenir un embargo pétrolier de l'UE.

Mais beaucoup craignent également qu'il ne s'agisse que d'un prétexte pour interrompre complètement l'approvisionnement en gaz si les nations européennes refusent ensuite de payer en roubles - comme les dirigeants réunis à Bruxelles cette semaine ont insisté pour ne pas le faire.

Pour Silvia Ardagna, économiste européenne en chef chez Barclays, il n'y a guère de doute sur ce qui se passerait ensuite dans ce cas.

"Si vous me dites que les approvisionnements en gaz russe sont complètement coupés demain, alors il y aura définitivement une récession - pas seulement cette année mais bien l'année prochaine", a-t-elle déclaré.

Mme Ardagna a déjà réduit ses prévisions de croissance pour la zone euro cette année de 1,7 point de pourcentage, à 2,4 %, en raison de la guerre en Ukraine et de ses retombées. Elle estime que la croissance trimestrielle stagnera presque au deuxième trimestre et remontera à environ 0,5 % au quatrième trimestre.

Contrairement aux marchés à terme, elle ne voit pas la Banque centrale européenne relever ses taux d'intérêt cette année en conséquence.

Mais pour modéliser l'impact d'un arrêt du gaz russe, il faut à nouveau retourner à la planche à dessin. Et pour cela, Mme Ardagna a déclaré que la meilleure règle empirique était un bulletin de la BCE du mois dernier qui montrait qu'un rationnement de 10 % de l'approvisionnement global en gaz des industries du bloc réduirait la valeur ajoutée brute d'environ 0,7 point de pourcentage au cours des trimestres suivants.

Et ce coup ne tient même pas compte de la probable flambée supplémentaire des prix du gaz et du pétrole qui en résulterait - les prix du gaz en Europe ayant déjà augmenté de plus de 500 % au cours de l'année dernière.

Cependant, il ne tient pas compte non plus des aides fiscales ni de la ruée en cours pour sevrer complètement l'UE du gaz russe.

Au début du mois, l'UE a présenté des plans visant à réduire de deux tiers sa dépendance au gaz russe cette année et à mettre fin à sa dépendance aux approvisionnements en carburant russe bien avant 2030.

Qui plus est, les variations de la dépendance sont très importantes. Unicredit estime que le gaz russe représente 8 % de la consommation brute d'énergie dans l'UE et la zone euro - mais ce chiffre atteint 25 % en Hongrie, près de 15 % en Allemagne et en Italie, et seulement 2 % en France.

Et alors que des effets de second ordre sur la confiance des ménages ou des entreprises amplifieraient les choses, ils sont en partie compensés par la dynamique des réouvertures de pandémie et la relative bonne santé des marchés du travail.

Graphique : Flambée des prix de l'énergie en Europe- https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zdvxojrnzpx/Two.PNG

Graphique : Glissement du rouble cette année- https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gdvzyjwdzpw/Three.PNG

TROUBLES À VENIR

Des chemins douloureux s'annoncent, sans aucun doute. Mais il existe aussi des points positifs potentiels à long terme pour l'Europe, notamment une plus grande cohésion en matière de sécurité énergétique et de défense, des aides fiscales et des emprunts plus communs pour les investissements futurs.

"Cela prendra du temps et il est peu probable que cela modifie les perspectives économiques de 2022", estime Barclays. "Mais la guerre en cours aux frontières de l'UE, peut-être encore plus que la crise de la dette européenne et la pandémie, pourrait bien s'avérer être une force d'intégration européenne supplémentaire."

Et pour la Russie ? La vente de gaz en roubles est peut-être un coup dur pour un système de paiement international dominé par le dollar et l'euro, mais l'arrêt des exportations de gaz ne contribuerait guère à améliorer un pronostic déjà sombre pour son économie.

Benjamin Hilgenstock et Elina Ribakova, de l'Institute of International Finance, s'attendent à ce que l'effet de la guerre, des sanctions et de "l'auto-sanction" des entreprises mondiales qui évitent la censure fasse baisser le produit intérieur brut de la Russie de 15 % en 2022 et de 3 % supplémentaires l'année prochaine, effaçant ainsi près de 15 ans de croissance.

Et ils affirment que l'impact à moyen terme d'une probable "fuite des cerveaux" de jeunes émigrants éduqués de Russie et d'un manque d'investissements étrangers pourrait être encore plus sévère sur le potentiel de croissance de la Russie pour les années à venir.

Si cela devait se produire et si le rouble continuait à chuter, la Russie passerait de la 11e économie mondiale l'année dernière à la 19e en décembre - un pays de 144 millions d'habitants dont le PIB est à peu près équivalent à celui des 17 millions d'habitants des Pays-Bas.

Tout le monde perd dans une guerre. Mais certains beaucoup plus que d'autres.

Graphique : La dépendance énergétique de l'Europe-

Graphique : Impact d'une réduction de 10% de l'approvisionnement en gaz en Europe-

Graphique : Graphique UniCredit sur la dépendance énergétique de l'UE- https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/gkvlgqxdepb/One.PNG

L'auteur est rédacteur en chef pour la finance et les marchés chez Reuters News. Toutes les opinions exprimées ici sont les siennes