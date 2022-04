Chronique - Le dollar pourrait compter sur les acheteurs d'obligations en euros libérés par le QE : Mike Dolan

Grâce en grande partie à une Réserve fédérale nouvellement faucon et à certains écarts de rendement béants sur des marchés obligataires férocement volatils, les spéculateurs sont restés nets de dollars au cours du premier trimestre turbulent. Cela souligne un consensus largement haussier pour un dollar plus fort parmi les gestionnaires d'actifs à l'approche de 2022.

Et pourtant, le positionnement est aussi long sur les dollars à la fin du mois de mars qu'il l'était court il y a exactement un an. Et ce pari a tourné court pendant le reste de l'année 2021, alors que le dollar s'envolait.

Une nouvelle performance est-elle en vue ? Le dollar va-t-il reculer maintenant qu'un cycle de resserrement de la Fed a commencé et a été évalué ? Les rendements américains ont-ils déjà atteint un sommet ? La paix va-t-elle éclater en Ukraine et le COVID-19 sera-t-il relégué au passé ?

Comme toujours, il y a plus de questions que de réponses - mais un point de vue contraire au consensus attire toujours l'attention.

L'équipe de recherche de BNP Paribas a pris un peu de recul par rapport au flux frénétique de nouvelles ce mois-ci et a esquissé une vision à plus long terme des flux transfrontaliers qui pourraient s'avérer problématiques pour le dollar à l'avenir.

En examinant le comportement des investisseurs, des entreprises et des gestionnaires de réserves, ils ont montré que depuis 2014, l'une des principales sources de financement du déficit béant de la balance courante des États-Unis - qui a presque doublé pour atteindre 3,6 % du produit intérieur brut depuis 2020 - est l'achat à l'étranger d'obligations américaines par des investisseurs de la zone euro.

Les fonds japonais restent le plus grand détenteur national de bons du Trésor américain, mais les flux entrants au cours des huit dernières années provenaient principalement de la zone euro - 61 % de la hausse de 1,69 trillion de dollars de l'exposition étrangère aux titres à revenu fixe américains au cours de cette période.

L'équipe de BNPP soutient que les investisseurs de la zone euro, confrontés à des rendements nominaux négatifs chez eux au cours de cette période, ont été attirés par l'exposition aux obligations en dollars non couvertes. Et cette dynamique est en train de changer.

L'histoire du dollar, qui atteint son pic lorsque la Fed commence à relever ses taux, et la perspective de la "normalisation" de la politique de la Banque centrale européenne plus tard cette année changent la donne.

Et la réduction progressive des achats d'obligations de la BCE, autant que les hausses de taux elles-mêmes, jouent un rôle clé.

Leur analyse a souligné comment l'offre négative d'obligations de la zone euro, nette des remboursements et des achats d'obligations de la BCE, conduit à un transfert mécanique d'obligations vers la banque centrale de la part des investisseurs privés - qui ont ensuite utilisé le produit pour investir dans des actifs étrangers.

Mais comme la BCE se retire du marché, ils estiment qu'il y aura cette année une offre nette de 174 milliards de nouvelles obligations de la zone euro qui ne seront pas englouties par la banque centrale - une offre nette positive qui nous ramène aux niveaux de 2014.

"Mais le marché des changes ne semble pas prendre en compte ce changement, ce qui, selon nous, soutiendra l'euro", a déclaré BNP Paribas à ses clients.

Le retour de rendements positifs sur des obligations qui ne comportent aucun risque de change pour les investisseurs les plus conservateurs de la zone euro ne fait que le souligner. Et les obligations en euros à rendement positif représentent désormais environ 70 % de l'ensemble des encours, contre moins de 30 % il y a un an.

PESTE, GUERRE ET INFLATION

Il y a bien sûr d'autres raisons d'être plus négatif sur le dollar - comme la préférence pour les devises des économies exportatrices de matières premières qui profiteront de la flambée des prix de l'énergie, des matières premières et de l'alimentation.

De nombreux investisseurs se méfient également de certains gestionnaires de réserves de devises qui se diversifient en s'éloignant du dollar après que les puissances du G7 ont gelé les réserves à l'étranger de la banque centrale de Russie en représailles à l'invasion de l'Ukraine.

D'autres pensent que la Banque du Japon finira par relâcher sa politique de plafonnement des rendements obligataires à long terme dans ce pays - ce qui a fait chuter le yen le mois dernier, alors que la Fed se resserrait.

Mais les partisans du dollar à long terme semblent toujours confiants.

Stephen Jen, du fonds spéculatif Eurizon SLJ, pense que les trois sombres cavaliers de 2022 - COVID, guerre et inflation - joueront encore en faveur du dollar sur le reste de l'année.

"Ce qui est intéressant pour moi, c'est que le défi numéro un de la Chine est le Covid ; le défi numéro un des États-Unis est l'inflation ; et le défi numéro un de l'Europe est l'Ukraine-Russie", a-t-il écrit.

Jen estime que l'aggravation de l'inflation incitera la Fed à resserrer sa politique monétaire tout au long de l'année, mais aussi à maintenir les actions américaines à un niveau élevé, car les entreprises sont en mesure de répercuter les prix des intrants dans une économie aussi dynamique.

En revanche, le choc du COVID-19 en Chine pèsera plus lourdement sur son économie et nécessitera un assouplissement politique plus important dans ce pays, pense-t-il. Et la zone euro et la BCE seront freinées par les effets sur la demande d'un choc énergétique lié à l'Ukraine qu'elle ressentira le plus durement.

Pour que tout cela se joue sur les marchés boursiers, le consensus devra se révéler plus durable que l'année dernière.

Le pool de dettes à rendement négatif de la zone euro se réduit rapidement



L'auteur est rédacteur en chef pour la finance et les marchés chez Reuters News. Toutes les opinions exprimées ici sont les siennes