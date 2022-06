Chronique - Le panorama vous échappe ? La vision de la banque centrale encadrée par l'espace fiscal :Mike Dolan

Alors que les marchés financiers décortiquent les feuilles de thé de la politique monétaire à chaque heure et restent sous l'emprise des rebondissements des principales banques centrales, certains affirment que les investisseurs passent à côté de l'image plus large de la politique économique qui façonnera les années à venir.

L'un des principaux thèmes de la décennie qui a précédé la pandémie était que les gouvernements occidentaux étaient trop dépendants de leurs banques centrales pour leur soutien économique - préférant un panorama de politiques qui maintenait les cordons de la bourse relativement serrés tandis que les taux d'intérêt réels descendaient toujours plus bas pour soutenir la demande et éviter la déflation.

En l'espace de deux ans après l'apparition de COVID-19, tout cela a semblé se renverser. Les gouvernements ont fait sauter la banque pour maintenir les économies à flot par le biais de lockdowns, les déficits et les niveaux d'endettement ont grimpé en flèche et les banques centrales ont effectivement souscrit les emprunts supplémentaires nécessaires avec des taux zéro et des achats d'obligations.

Mais alors que la croissance, l'emploi et l'inflation sont revenus en force, l'inversion des réductions de taux d'intérêt en cours pose la question de savoir quelle puissance fiscale il restera à plus long terme - surtout si les taux d'emprunt restent plus élevés plus longtemps et que les économies se bloquent à nouveau rapidement.

La semaine dernière, le Bureau du budget du Congrès américain, organisme non partisan, a dévoilé ce qui semblait à première vue être une réparation spectaculaire des comptes nationaux au niveau pré-pandémique.

Grâce en partie à l'augmentation des recettes fiscales au fur et à mesure de la réouverture de l'économie américaine, le CBO a déclaré que le déficit budgétaire national de cette année se réduirait de plus de 1,7 trillion de dollars par rapport à 2021, chutant à 3,9 % du produit intérieur brut par rapport au chiffre impressionnant de 12,4 % de l'année dernière, puis à 3,7 % en 2023.

Une mesure bienvenue, du moins pour le marché des obligations du Trésor, qui se prépare cette semaine à ce que la Réserve fédérale commence à réduire son bilan gonflé de dettes américaines accumulées pendant la pandémie.

Mais la surprise de 2022 du CBO a à peine masqué une détérioration de la situation budgétaire au cours de la prochaine décennie en raison des dépenses récurrentes déjà décidées - et aussi de la hausse de la facture des intérêts.

Il s'attend maintenant à ce que le déficit budgétaire cumulé au cours des 10 années jusqu'en 2031 augmente encore de 2,4 billions de dollars par rapport aux prévisions de juillet dernier, pour atteindre 14,5 billions de dollars.

Et les charges d'intérêt sur la dette fédérale devraient plus que doubler pour atteindre 3,3 % du PIB d'ici 2032, portant les ratios dette/PIB à un niveau record de 110 % avec un taux d'intérêt moyen de 3,1 %, contre 98 % cette année avec un taux moyen de 1,9 %.

Graphique : Graphique du FMI sur les écarts budgétaires mondiaux - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zgpomelampd/One.PNG

Graphique : Rendements réels à 10 ans du G7 - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lbvgndyjbpq/Four.PNG

PLUS DE "GRANDE COÏNCIDENCE

Les méga-stimulants fiscaux américains étant désormais suspendus en raison des craintes du Congrès d'une surchauffe de l'économie et de taux d'inflation proches de 40 ans, ceux qui ont plaidé en faveur d'une certaine restriction fiscale semblent avoir raison, alors que la Fed s'apprête à resserrer le crédit.

L'ancien secrétaire au Trésor démocrate Larry Summers, par exemple, a réitéré sa prudence en matière de politique fiscale la semaine dernière et a déclaré que la Réserve fédérale prenait progressivement le contrôle. Mais il a également souligné, dans une interview accordée à The Economist, qu'à chaque fois, au cours du siècle dernier, que l'inflation américaine était supérieure à 4 % et le taux de chômage inférieur à 4 %, une récession a suivi dans les deux ans.

Et pourtant, si l'on considère le choc énergétique supplémentaire provoqué cette année par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions qui en découlent, l'impact sur les revenus des ménages dans le monde entier pourrait bien exiger un nouvel allégement fiscal - comme dans le cas des 15 milliards de livres (18,92 milliards de dollars) supplémentaires de soutien gouvernemental aux ménages annoncés la semaine dernière par la Grande-Bretagne.

La façon dont ces leviers fiscaux et monétaires sont configurés importe beaucoup pour les investisseurs qui tentent à la fois de calculer où les taux d'intérêt réels s'établissent et comment les économies absorbent les effets.

Pascal Blanque, président de l'Institut Amundi, estime que la période de complémentarité des politiques monétaires et fiscales, qu'il appelle la "Grande coïncidence", est désormais révolue et que des négociations plus difficiles et une synchronisation des actions entre les responsables de la politique économique sont à venir.

L'optique de la réunion hautement chorégraphiée de mardi entre le président américain Joe Biden et le président de la Fed Jerome Powell n'échappera à personne, la priorité du public étant au moins de réduire le coût élevé de la vie.

M. Blanque estime que les marchés penchent actuellement en faveur d'une nouvelle expansion budgétaire et d'une "normalisation" complète des politiques monétaires. Mais il qualifie ce dernier point de "tueur d'espace budgétaire" et pense que le grand risque de ce panorama est que l'économie tombe entre deux chaises et qu'une récession ou une stagflation s'ensuive, entraînant une nouvelle baisse des actifs risqués tels que les actions.

Les scénarios dans lesquels les banques centrales permettent un certain accommodement pour plus d'action fiscale - tant en Europe qu'aux États-Unis - sont probablement plus probables, conclut-il, ajoutant que cela devrait infuser les portefeuilles avec des actifs qui protègent plus ou moins longtemps contre une inflation plus élevée.

"L''espace fiscal' sera utilisé pour faire face à de nouveaux ensembles critiques de biens publics en particulier, tels que la transition énergétique ou l'autonomie sociale et stratégique", écrit Blanque. "Les banques centrales devront rester coopératives et s'adapter à ces priorités."

Graphique : Projections du CBO concernant le déficit budgétaire américain sur 10 ans - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/akvezryeqpr/Two.PNG

Graphique : Projections de la dette publique américaine à long terme du CBO - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byvrjdnmrve/Three.PNG

L'auteur est rédacteur en chef pour les finances et les marchés chez Reuters News. Toutes les opinions exprimées ici sont les siennes

(1 $ = 0,7930 livre)