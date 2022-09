Chronique - Les espoirs de pivot des fonds s'enfument alors que la Fed double la mise : McGeever

Ils ont obtenu un pivot, mais malheureusement pour eux, il s'agissait d'un double signal faucon indiquant que les taux d'intérêt continueront à augmenter jusqu'à ce que l'inflation se rapproche fermement de l'objectif, quelles que soient les retombées économiques.

Le dernier rapport de la Commodity Futures Trading Commission montre que les spéculateurs ont réduit leurs positions courtes dans les contrats à terme sur les taux d'intérêt, le S&P 500 et les Treasuries au cours de la semaine du 20 septembre, et ont considérablement réduit leur position longue nette en dollars.

Une position courte est essentiellement un pari que le prix d'un actif va baisser, et une position longue est un pari qu'il va augmenter. Dans le cas des obligations et des taux, les rendements baissent lorsque les prix montent, et montent lorsque les prix baissent.

Il était peut-être inévitable que les fonds réduisent leur exposition avant la décision de la Fed. Certaines positions, et les actifs sous-jacents, étaient déjà à des extrêmes historiques ou proches de ceux-ci - le dollar à un pic de 20 ans, les taux implicites de la Fed proches de 4 %, et Wall street et les Treasuries connaissant l'une des pires années de leur histoire.

Dans les jours qui ont suivi la troisième hausse des taux de 75 points de base et le message clair d'un resserrement supplémentaire à venir, cependant, les actions et les obligations ont sombré, tandis que les taux et le dollar ont grimpé en flèche. Il y a de fortes chances que les fonds aient rechargé leurs transactions "doom and gloom".

"Les conditions financières devant devenir encore plus restrictives, nos perspectives intègrent désormais un ralentissement (du PIB) peu profond en 2023", ont écrit vendredi les économistes américains de Barclays. "Avec une barre plus haute pour mettre fin aux hausses, les risques d'un resserrement excessif significatif se sont intensifiés."

Selon Goldman Sachs, les conditions financières américaines sont désormais les plus serrées depuis avril 2020

LES PIRES DEPUIS LA DÉPRESSION

Les changements de position les plus remarquables au cours de la semaine du 20 septembre ont concerné les devises, où les spéculateurs de la CFTC et les comptes à effet de levier ont réduit leurs paris haussiers sur le dollar d'environ 7 milliards de dollars à 10,2 milliards de dollars.

C'est le plus grand changement hebdomadaire contre le dollar depuis mars 2020. La majeure partie de cette baisse est due à des fonds qui ont adopté une position nette longue en euros pour la première fois depuis juin.

La variation de 45 000 contrats a été la plus importante depuis mars 2020 et la sixième plus importante depuis le lancement des contrats à terme sur l'euro dans les années 1980. Il semble que les spéculateurs se soient emparés du nouvel optimisme de la Banque centrale européenne, bien que cela semble déplacé maintenant que l'euro est confortablement sous la parité du dollar.

De même, les fonds ont réduit leur position courte nette sur la livre sterling de 13 000 contrats, le plus grand mouvement en six semaines. C'était avant la chute de 3,5 % de la livre par rapport au dollar vendredi, la septième plus forte baisse en une journée depuis plus de 50 ans.

En ce qui concerne les taux, les spéculateurs de la CFTC ont réduit leur position courte nette dans les contrats à terme "SOFR" à trois mois de 33 000 contrats pour atteindre 788 000 contrats, la plus petite position courte nette en sept semaines.

Ils ont réduit leur position courte nette dans les contrats à terme sur les Treasuries à 10 ans de 123 000 contrats, le plus grand mouvement de couverture courte en presque cinq mois.

Et dans le domaine des actions, ils ont réduit leur position courte nette sur les contrats à terme du S&P 500 de 61 500 contrats pour atteindre 219 500 contrats, la plus petite position courte nette en deux mois. Il s'agit du mouvement hebdomadaire le plus "haussier" depuis mai.

Le selloff sur tous les marchés depuis lors a cependant été brutal. Selon Charlie Bilello de Compound Capital Advisors, un portefeuille type 60/40 d'actions et d'obligations américaines a perdu 19,3 % depuis le début de l'année, ce qui fait de 2022 la deuxième pire année de l'histoire après 1931.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).

