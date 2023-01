Chronique - Les fonds commencent l'année 2023 à court de dollars, en visant le pic des taux américains : McGeever

À en juger par les données économiques, les fluctuations des marchés financiers et les propos des décideurs américains au cours de la première semaine de l'année, il semblerait que ce soit une stratégie macroéconomique raisonnable - et raisonnablement consensuelle - à employer.

Du moins pour l'instant.

Les données de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) montrent que les spéculateurs ont clôturé l'année 2022 avec l'une des plus petites positions courtes de l'année sur les contrats à terme sur les taux SOFR à trois mois, une légère position courte sur le dollar et d'importantes positions courtes en travers de la courbe des Treasuries américains.

Une position courte est essentiellement un pari que le prix d'un actif va baisser, et une position longue est un pari qu'il va augmenter. Dans le cas des obligations et des taux d'intérêt, les rendements et les taux implicites baissent lorsque les prix augmentent, et montent lorsque les prix baissent.

Les spéculateurs de la CFTC ont augmenté leur position courte nette sur les contrats à terme de trois mois sur le taux de financement garanti au jour le jour (SOFR) à 175 218 contrats au cours de la semaine du 3 janvier, mais cela reste l'une des plus petites positions courtes nettes d'une année tumultueuse.

Graphique : Position CFTC "SOFR" à 3 mois

Les attentes des fonds en matière de taux d'intérêt américains ont atteint leur paroxysme vers août et septembre de l'année dernière, lorsque leur position courte nette a dépassé 1 million de contrats.

Le retournement rapide depuis lors montre qu'ils sont beaucoup plus neutres sur les perspectives de taux et d'inflation cette année et qu'ils pensent que la Fed est sur le point de mettre fin à son cycle de hausse, ou qu'ils ont pris leurs bénéfices sur une transaction très lucrative. Ou les deux.

"L'essentiel est que la Fed et le consensus ont raison de s'attendre à une baisse de l'inflation jusqu'en 2023", estime Torsten Slok, associé chez Apollo Global Management à New York.

CAPITULATION OBLIGATAIRE EN VUE ?

Les hedge funds sont en passe d'enregistrer leurs pires rendements en 14 ans en 2022, mais les stratégies macro ont enregistré de bien meilleures performances. L'indice macro du fournisseur de données du secteur HFR a progressé de 8,15 % au cours des 11 premiers mois de l'année, et l'indice monétaire de 12,58 %.

HFR devrait publier ses chiffres sur les rendements de décembre et de l'ensemble de l'année 2022 cette semaine, et son homologue Preqin suivra plus tard dans le mois.

Le petit pari des spéculateurs CFTC sur les taux américains à court terme contraste avec les paris substantiels qu'ils conservent contre les bons du Trésor à deux et à dix ans, même si la fin du cycle de hausse de la Fed et le ralentissement économique sont tous deux en vue.

Graphique : Positionnement des contrats à terme CFTC sur les bons du Trésor américain

Dans l'espace à 10 ans, les fonds ont terminé l'année 2022 avec leur troisième position courte nette de l'année, à 383 602 contrats. Les fonds sont courts sur ces contrats à terme depuis octobre 2021, et le biais de vente s'est renforcé récemment - les retraits ont été rapidement suivis de semaines de paris baissiers encore plus importants.

Depuis qu'il a atteint un sommet de 4,30 % sur 15 ans en octobre, le rendement à 10 ans a baissé ; il a clôturé à 3,57 % vendredi. L'inversion de la courbe des taux s'est également accentuée au cours de cette période, ce qui signifie que le rendement à 10 ans est tombé encore plus bas que celui à 2 ans.

Mais les fonds ont conservé leur importante position courte nette. Si c'est l'année pour acheter des obligations parce qu'elles sont bon marché - purement et simplement et par rapport aux actions - les fonds pourraient être obligés de faire demi-tour.

Les fonds ont réduit leur exposition courte nette aux contrats à terme sur le Trésor à deux ans au cours de la semaine du 3 janvier - mais seulement légèrement - pour atteindre 521 508 contrats, ce qui reste l'une des plus importantes positions jamais enregistrées.

Les fonds ont été courts sur les contrats à terme à deux ans toute l'année et toute notion de positionnement en vue d'un pivot de la Fed a été anéantie en octobre lorsqu'ils ont augmenté leurs paris baissiers à des niveaux records.

Graphique : Position du dollar CFTC par rapport au Dollar Index

Sur le marché des changes, les fonds ont réduit leur position courte nette en dollars d'environ un tiers, clôturant l'année avec un pari de 6,8 milliards de dollars que le dollar s'affaiblirait par rapport à ses homologues du G10.

Cela est dû à l'importante position longue en euros. Le pari des fonds sur l'appréciation de l'euro par rapport au dollar - proche du plus important en deux ans - vaut 17 milliards de dollars et écrase les paris longs en dollars de 4,5 milliards de dollars et de 1,5 milliard de dollars sur le yen et la livre sterling, respectivement.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).