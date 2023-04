Chronique-Les fonds ignorent la résilience de Wall street, ils sont les plus baissiers depuis 2011 : McGeever

Aujourd'hui à 03:50 Partager

Les fonds spéculatifs restent peu convaincus par la reprise de Wall street après le choc bancaire de mars et ont au contraire amassé leur plus gros pari en plus d'une décennie sur la chute du S&P 500.

Les données de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour la semaine se terminant le mardi 18 avril montrent que les fonds et les comptes spéculatifs ont augmenté leur position courte nette sur les contrats à terme de l'indice S&P 500 de 36 645 contrats pour atteindre un peu plus de 680 000 contrats. Il s'agit de la plus importante position courte nette depuis octobre 2011, et c'est la quatrième semaine en cinq semaines que les fonds ont augmenté leur pari sur des actions américaines plus faibles. GRAPHIQUE - Fonds CFTC et contrats à terme sur le S&P500 Une position courte est essentiellement un pari sur la baisse du prix d'un actif, et une position longue est un pari sur sa hausse. Les fonds spéculatifs prennent des positions sur les marchés à terme à des fins de couverture, de sorte que les données de la CFTC ne reflètent pas toujours les paris purement directionnels. Mais elles constituent un bon guide. Le dernier doublement des fonds spéculatifs intervient au moment où la saison des résultats du premier trimestre aux États-Unis démarre. Le panorama est contrasté : près d'un cinquième des entreprises du S&P 500 ont publié leurs résultats. Quelque 76 % d'entre elles ont enregistré des bénéfices supérieurs aux prévisions et 65 % des revenus supérieurs aux prévisions, mais les estimations étaient faibles au départ. De plus, le consensus prévoit toujours une baisse de 4,7 % des bénéfices au premier trimestre, selon les données IBES de Refinitiv, ce qui confirmerait une "récession des bénéfices", c'est-à-dire deux trimestres consécutifs de contraction des bénéfices. GRAPHIQUE - Résultats du premier trimestre de l'indice S&P 500 - Refinitiv Les bénéfices sont susceptibles d'influencer le sentiment et l'orientation du marché au cours de la semaine à venir, les entreprises de "méga technologie" telles qu'Alphabet et Microsoft, ainsi qu'Amazon, devant publier leurs résultats. D'une certaine manière, les perspectives baissières des fonds sont justifiées. Les données économiques sont panoramiques - l'indice des surprises économiques américaines de Citi a glissé la semaine dernière à son plus bas niveau en deux mois - l'incertitude autour du stress bancaire persiste et les inquiétudes concernant le plafond de la dette sont en train de bouillonner. L'équipe de Goldman Sachs chargée de la stratégie des actions, dirigée par David Kostin, prévoit que le S&P 500 terminera l'année à 4 000 points, ce qui implique une légère baisse d'environ 3 % par rapport aux niveaux actuels. Mais le marché refuse de plier. Le S&P 500 a rebondi de près de 10 % depuis le creux du choc bancaire de mars et, si l'on en croit le marché des options, les opérateurs sont optimistes quant aux perspectives à court terme. L'indice VIX de la volatilité implicite - l'"indice de la peur" de Wall street - a atteint la semaine dernière son plus bas niveau depuis novembre 2021. Non seulement cela, à environ 16,7, il est inférieur à la moyenne à long terme de tout temps depuis le lancement de l'indice en 1990. Il existe des explications plausibles à cette résistance. La dernière enquête de Bank of America auprès des gestionnaires de fonds a révélé une sous-pondération nette de 34 % des actions américaines en avril, en hausse par rapport à mars, mais toujours parmi les positions les plus baissières des 20 dernières années et 1,5 écart-type en dessous de sa moyenne à long terme. Les fonds spéculatifs sont également les plus pessimistes depuis des années. Peut-être le positionnement baissier est-il tout simplement exagéré. C'est ce que pense Diane Jaffee, gestionnaire de portefeuille principale chez TCW. Si l'attrait des actions par rapport aux obligations a diminué, elles proposent toujours de meilleurs rendements. "De plus, vous disposez d'un potentiel de croissance des bénéfices. Les investisseurs en actions devraient penser à plusieurs années, et pas seulement à cette année", a déclaré Mme Jaffee. (Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters). Articles connexes : L'évaporation de la prime de risque des actions pousse les fonds vers les obligations Les marchés n'abandonnent pas le fantôme