Chronique-Les prix du charbon thermique asiatique baissent car la Chine et l'Inde achètent moins : Russell

Les prix des principales qualités négociées pour le charbon utilisé dans les centrales électriques ont baissé à leur plus bas niveau depuis des mois la semaine dernière, et au plus bas niveau depuis un an dans le cas de l'une des principales variétés australiennes.

Le charbon australien au port de Newcastle avec une valeur énergétique de 5 500 kilocalories par kg (kcal/kg), tel qu'évalué par l'agence d'information sur les prix des matières premières Argus, a glissé à 129,87 $ la tonne au cours de la semaine au 27 janvier, le plus bas depuis la semaine au 21 janvier 2022.

Cette qualité de charbon est le plus souvent achetée par les services publics indiens et était la qualité thermique australienne préférée des acheteurs chinois avant l'interdiction officieuse de Pékin sur les cargaisons australiennes, imposée dans le cadre d'un différend diplomatique à la mi-2020.

Bien que l'interdiction chinoise ait été levée, il est peu probable que les acheteurs reviennent en masse vers le charbon thermique australien, étant donné la disponibilité de charbon moins cher et de qualité similaire en provenance de Russie.

Le grade 6 000 kcal/kg de Newcastle, de qualité supérieure, a également baissé la semaine dernière, l'indice terminant à 307,47 $ la tonne, le plus bas depuis avril et 31 % en dessous du record de 442,89 $ atteint début septembre.

Le prix des cargaisons physiques de Newcastle 6 000 kcal/kg compilé par globalCOAL était encore plus faible, terminant la semaine dernière à 294 $ la tonne, baissant sous les 300 $ pour la première fois depuis avril de l'année dernière.

Ce grade est plus couramment acheté par des acheteurs au Japon et en Corée du Sud, généralement sur la base d'un contrat, ce qui signifie que le marché spot ne représente qu'une petite partie des volumes globaux.

La faiblesse des prix ne s'est pas limitée au charbon thermique australien, les qualités indonésiennes ayant également baissé.

L'Indonésie est le premier exportateur mondial de charbon thermique, tandis que l'Australie se classe deuxième et la Russie troisième.

Le charbon indonésien de qualité inférieure, avec une valeur énergétique de 4 200 kcal/kg, a terminé la semaine dernière à 80,39 $ la tonne, son plus bas niveau depuis début septembre.

Cette qualité est préférée par les services publics chinois pour sa faible teneur en soufre et en cendres, et est également recherchée par les centrales électriques indiennes car elle est moins chère que les alternatives en provenance d'Australie et d'Afrique du Sud.

Le charbon thermique russe du port de Vostochny, qui est en grande partie acheté par la Chine après que le Japon ait limité ses importations suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, s'est également affaibli.

Le prix a baissé à 157 dollars la tonne à la mi-janvier, le plus bas depuis décembre de l'année dernière.

BAISSE DES VOLUMES

La baisse des prix du charbon thermique se produit alors que la demande de cargaisons maritimes semble s'affaiblir parmi les deux principales nations importatrices d'Asie.

La Chine, le plus grand importateur de charbon au monde, devrait importer 23,96 millions de tonnes, toutes qualités confondues, en janvier, contre 28,33 millions en décembre, selon les données compilées par les analystes de matières premières Kpler.

Si les arrivées finales de janvier correspondent à l'estimation de Kpler, il s'agira du mois le plus faible pour les importations chinoises depuis août.

L'Inde, deuxième importateur, devrait débarquer 16,20 millions de tonnes en janvier, ce qui correspond à peu près aux 16,22 millions de décembre, mais il convient de noter que décembre a été le mois le plus faible pour les importations depuis février 2022.

Les importations du Japon et de la Corée du Sud, les troisième et quatrième plus gros importateurs de charbon en Asie, semblent être légèrement plus fortes en janvier qu'en décembre.

Cependant, le mois de janvier est historiquement un mois fort pour les deux pays d'Asie du Nord, les importations diminuant au cours des mois suivants lorsque la période de pointe de la demande hivernale passe.

Dans l'ensemble, l'image qui ressort de la baisse des prix et des volumes est que la demande de charbon de l'Asie reste solide, mais que l'écume du marché causée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la menace subséquente pour les approvisionnements énergétiques de l'Europe semble s'évaporer.