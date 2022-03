Chronique - Pitié pour la pauvre BCE - bluff, erreur ou remix ? :Mike Dolan

Jeudi, la BCE était la première des quatre grandes banques centrales à se réunir depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et la flambée des prix de l'énergie qui en a découlé. Les marchés étaient sur les dents pour savoir si les implications en termes d'inflation ou de croissance allaient primer.

De nombreux investisseurs ont été instantanément surpris qu'elle opte si clairement pour la première option, en accélérant la réduction progressive de son principal programme d'achat d'obligations au cours du troisième trimestre de cette année et en augmentant les paris du marché sur les hausses de taux d'intérêt d'ici la fin de l'année.

Les marchés monétaires escomptent désormais près de 45 points de base de hausses de taux de la BCE d'ici la fin de l'année - ramenant son taux de dépôt profondément négatif à près de zéro pour la première fois en huit ans - contre environ 30 points de base de hausses juste avant la réunion. La perspective d'une diminution des achats d'obligations et de la fin des taux d'intérêt négatifs a suffi à faire vaciller les obligations d'État en euros et à faire bondir les coûts d'emprunt à long terme dans toute la zone.

La BCE a justifié son attitude belliqueuse par des prévisions révisées montrant que l'inflation dépassera de nouveau son objectif de 2 % l'année prochaine - un point d'arrivée plus élevé que le record de 5,1 % de cette année.

Pourtant, la BCE a préparé le terrain en émettant des réserves sur l'Ukraine et les prix élevés de l'énergie, ce qui l'a amenée à réduire d'un demi-point ses prévisions de croissance pour cette année, à 3,7 %, et à présenter un scénario "alternatif" du pire. La directrice de la BCE, Christine Lagarde, a parlé d'une incertitude "énorme" et a insisté sur "l'optionnalité maximale" et "l'agilité et la flexibilité maximales".

Et c'est là que les investisseurs ont deviné une sorte de bluff.

Anna Stupnytska, de Fidelity International, a insisté sur le fait que le choc énergétique autour de l'Ukraine pourrait pousser la zone euro en récession au second semestre de l'année et que les prix du marché étaient très loin de la réalité.

"Nous ne nous attendons pas à ce que la BCE relève ses taux cette année, malgré le changement de tarification du marché", a-t-elle déclaré. "Le risque est biaisé vers plus d'assouplissement quantitatif, pas moins, surtout si les approvisionnements en gaz de la Russie vers l'Europe sont perturbés à l'avenir."

Gurpreet Gill de Goldman Sachs Asset Management a également douté d'une hausse des taux en 2022, affirmant que les perspectives étaient "limitées".

D'autres ont ajouté qu'il y avait de fortes chances que le plan de cette semaine soit inversé.

"Au minimum, l'incertitude liée à la guerre fera en sorte que la BCE procède de manière prudente et progressive", a déclaré Silvia Dall'Angelo de Federated Hermes. "Dans le pire des cas, il est possible que la BCE doive recourir à un nouveau train de mesures d'urgence et retarder le décollage."

AIGUILLE ET BOUSSOLE

La perspective d'un repli sur soi a rappelé à beaucoup les deux tentatives rapidement annulées de l'ancien chef de la BCE, Jean Claude Trichet, de relever les taux d'intérêt au milieu du krach bancaire de 2008 et à nouveau lorsque la crise de la dette souveraine de l'euro a fait rage en 2011. Son excuse répétée à l'époque était que la BCE avait un objectif et un mandat singuliers en matière d'inflation.

Pour être franc, il y avait une odeur de "il n'y a qu'une seule aiguille dans notre boussole" de Trichet dans les actions d'aujourd'hui, une ligne qui est devenue associée à l'obstination de la banque centrale et finalement à l'erreur de politique", a déclaré Andrew Mulliner de Janus Henderson Investors.

"Comprendre précisément ce que la BCE essayait d'atteindre aujourd'hui, si ce n'est un resserrement des conditions monétaires, est un défi."

Charles Hepworth de GAM Investments a été tout aussi critique. "Tout cela ressemble à un sentiment de déjà-vu des erreurs politiques continuelles de la BCE", a-t-il déclaré.

Et pourtant, beaucoup d'autres compatissent au sort des banquiers centraux pris entre le marteau et l'enclume en ce moment, confrontés à un panorama peu enviable de guerre et de stagflation à venir.

"Ne vous y trompez pas, si le conflit se prolonge et que les prix élevés de l'énergie pèsent lourdement sur la consommation et la confiance des ménages, la BCE aura énormément de mal à relever ses taux cette année", a déclaré Seema Shah de Principal Global Investors. "Qui voudrait être banquier central dans cette situation ?"

Mais pour tous les doutes des investisseurs, les sources de Reuters disent que seule une poignée du conseil d'administration de la BCE était contre la fin du programme d'achat d'actifs à la fin du troisième trimestre.

Ce que certains soupçonnent, c'est que face au double choc de l'inflation due à l'énergie et de la destruction de la demande, les gouvernements de l'Union européenne sur le pied de "guerre économique" et leur principale banque centrale finiront par se partager le défi politique de manière plus égale qu'ils ne l'ont fait au cours des 12 dernières années.

Avec une inflation absente pendant tant d'années et l'Allemagne qui a insisté pour maîtriser les budgets de l'euro à travers les crises de la dette souveraine il y a dix ans, la gestion de la demande cyclique et du crédit a été laissée presque entièrement à la BCE.

Mais avec le retour de l'inflation, exagérée par le resserrement des prix du pétrole et du gaz suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la BCE pourrait désormais considérer que sa principale mission est de normaliser la politique monétaire, tandis que les gouvernements sont plus enclins à payer la facture pour soulager les revenus des ménages.

Et le sommet de l'UE de cette semaine à Versailles fournit le contrecoup de la décision de la BCE de cette semaine.

"Il semble que les leviers fiscaux disponibles aux niveaux européen et national devront faire le gros du travail en réponse aux conséquences négatives et éventuellement aggravantes de la guerre en Ukraine", a déclaré Dall'Angelo de Federated Hermes.

Le problème est qu'en mettant l'accent sur une fin brutale des nouveaux achats d'actifs plutôt que sur la hausse des taux directeurs à venir, la BCE a effrayé les marchés obligataires nécessaires pour financer cette compensation fiscale. Qui serait un banquier central en effet.

L'auteur est rédacteur en chef pour les finances et les marchés chez Reuters News. Toutes les opinions exprimées ici sont les siennes