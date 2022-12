Chronique-Powell a eu la sagesse de ne pas tenir compte des conditions financières comme d'un "objectif ouvert" : McGeever

Presque tout le monde s'attendait à ce qu'il utilise son discours très attendu sur les perspectives économiques et le marché du travail au groupe de réflexion de la Brookings Institution pour revenir sur l'assouplissement significatif des conditions financières américaines au cours des dernières semaines.

L'assouplissement des conditions financières - hausse des actions, baisse du dollar et des rendements obligataires, resserrement des écarts de crédit - rend plus difficile la réussite de la Fed dans sa lutte pour refroidir l'économie et ramener l'inflation vers l'objectif.

Selon l'indice des conditions financières (FCI) de Goldman Sachs, elles se sont relâchées au cours des deux derniers mois malgré deux hausses de taux de 75 points de base et les promesses des responsables de la Fed - dont Powell - d'un resserrement supplémentaire à venir.

Ils se sont considérablement relâchés depuis le creux du cycle de Wall street à la mi-octobre, et depuis la réunion de politique générale de la Fed du 2 novembre, ce qui a conduit la plupart des observateurs à penser que Powell s'inclinerait contre les marchés mercredi, au moins un peu.

Mais il a refusé de le faire et les investisseurs ont été pris à contre-pied : le S&P 500 et le Nasdaq ont tous deux enregistré leur deuxième plus forte hausse en plus de deux ans, ajoutant respectivement 3,1 % et 4,4 %.

Selon Morgan Stanley, le rallye de secours qui a englouti les actifs à risque a produit le deuxième plus grand assouplissement des conditions financières américaines depuis le début de l'année, d'une valeur de 30 points de base.

L'ICF de Goldman a chuté de 21 points de base pour atteindre son plus bas niveau depuis le 12 septembre, en grande partie grâce à l'évolution des actions. Selon cette mesure, les conditions financières sont maintenant plus faciles qu'elles ne l'étaient avant les hausses de taux de septembre et novembre de la Fed.

Mais en vérité, ce que tout le monde pensait être la bonne chose à faire pour Powell mercredi - orienter le marché dans la direction opposée - n'était probablement pas la bonne chose à faire, et le chef de la Fed a peut-être joué juste.

Les effets décalés des 425 pb de hausses de taux de cette année doivent encore se faire sentir dans l'économie et la "douleur" dont Powell a déjà prévenu l'arrivée se fera sentir l'année prochaine. Plusieurs mesures de l'inflation suggèrent que les pressions sur les prix ont atteint un sommet et sont maintenant en baisse constante.

Si tout cela est vrai, il est peut-être moins nécessaire de se concentrer aussi fortement sur les conditions financières, et une politique monétaire plus équilibrée maintenant est judicieuse.

"Il s'agit d'un changement tacite de message. Nous pouvons considérer cela comme un certain degré de preuve que la Fed est prête à accepter l'assouplissement des conditions financières au cours des dernières semaines", a déclaré Yung-Yu Ma, stratège en chef des investissements chez BMO Wealth Management.

PÉRIODE D'INTERDICTION

Les données sur l'économie et le marché du travail de cette semaine suggèrent que le cycle de hausse des taux le plus agressif de la Fed en quatre décennies commence à mordre.

L'indice des directeurs d'achat de Chicago, une mesure de l'activité des usines dans le Midwest, et l'indice ISM manufacturier national ont tous deux chuté en novembre à des niveaux généralement associés à une récession.

Pendant ce temps, la croissance de l'emploi dans le secteur privé à travers le pays le mois dernier a été beaucoup plus faible que prévu également.

Si ces indicateurs sont des guides utiles pour des tendances plus larges dans les mois à venir, la Fed a raison d'être prudente. M. Powell a déclaré mercredi que la Fed a déjà été "assez agressive" et qu'elle ne veut pas "écraser l'économie et faire le ménage par la suite".

Pour être clair, la Fed ne tourne pas complètement le dos aux conditions financières. Dans son Q&R de mercredi, Powell a répété son point de vue selon lequel un meilleur baromètre pour les décideurs politiques est la mesure dans laquelle les taux réels sont positifs.

Selon cette mesure, les conditions financières se sont considérablement durcies ces derniers mois. Les rendements du Trésor corrigés de l'inflation ont atteint leur plus haut niveau en plus d'une décennie le mois dernier, rebondissant fortement depuis les niveaux historiquement négatifs du début de l'année.

Cela dit, le président de la Fed connaît le pouvoir de ses mots. Il n'a probablement pas anticipé une réaction aussi disproportionnée, mais il devait être bien conscient que les investisseurs étaient positionnés pour qu'il repousse la récente reprise du marché et l'assouplissement substantiel des conditions financières.

Les économistes de Piper Sandler soutiennent que Powell n'a rien dit de nouveau, et notent que les marchés se reprennent habituellement après ses communications publiques. Si la Fed décide qu'elle veut effectivement repousser l'interprétation par le marché de ses derniers commentaires, elle pourrait devoir attendre.

"La période d'interdiction du FOMC de décembre commence samedi, donc de manière réaliste, la prochaine opportunité pour la Fed de corriger la perception du marché, encore une fois si nécessaire, est la déclaration du FOMC et la conférence de presse du 14 décembre", ont-ils écrit dans une note jeudi.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).

