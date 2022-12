Chronique-Quand les prévisionnistes du marché devraient mériter leurs éperons : McGeever

Mais le célèbre malapropisme du joueur de baseball, également exprimé de manière similaire par d'autres, s'applique probablement autant à la prédiction des perspectives des actions, des obligations et des devises qu'à toute autre chose, comme l'ont souligné les événements tumultueux de 2022.

Les analystes de Wall street sont notoirement optimistes. Certains diront que c'est en raison des commissions bancaires d'investissement que leurs employeurs reçoivent des sociétés qui composent le S&P 500, et parce qu'être optimiste est meilleur pour attirer les affaires.

De plus, les marchés boursiers sont généralement en hausse, donc les années de baisse sont par définition des surprises. Cependant, c'est précisément là que les clients peuvent raisonnablement s'attendre à ce que leurs experts bien rémunérés de la banque d'investissement et de la gestion de fonds gagnent leur maïs.

Les krachs sont difficiles à chronométrer, mais ils suivent souvent une lente accumulation de déséquilibres financiers, une hausse des taux d'intérêt ou des déclencheurs spécifiques : la Grande Dépression, les chocs pétroliers des années 1970, l'effondrement des dotcoms, Lehman.

Certains des plus grands krachs jamais enregistrés - le lundi noir d'octobre 1987 ou le plongeon pandémique de mars 2020 - ne figurent même pas sur la carte de pointage annuelle et sont finalement englobés dans les années de hausse. La capacité de récupération des investisseurs en actions est forte.

Leur optimisme aussi, ce qui peut expliquer pourquoi les analystes prédisent presque toujours que l'année à venir sera bonne. Cette année n'a pas fait exception.

Un sondage Reuters réalisé auprès de 45 analystes le 1er décembre 2021 a montré que la prévision médiane de fin 2022 pour le S&P 500 était de 4910 points, ce qui, au moment de la publication, se traduisait par une hausse de 7,5 %.

La prévision médiane de croissance des bénéfices était d'un peu moins de 8 %.

À l'heure actuelle, le S&P 500 est sous les 4000 points, en baisse de 17 % depuis le début de l'année et en passe de connaître l'une de ses plus fortes chutes en 80 ans. La croissance des bénéfices au quatrième trimestre devrait être négative.

Certes, presque personne n'avait prévu l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février, le chaos déclenché sur les marchés des matières premières et de l'énergie, et l'explosion de l'inflation mondiale. Cela a évidemment porté un coup énorme aux actions et aux actifs à risque.

Mais les pressions sur les prix constituaient déjà un danger clair et présent à la même époque l'année dernière - les chaînes d'approvisionnement mondiales étaient engorgées, et le président de la Fed, Jerome Powell, et la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, ont déclaré à quelques jours d'intervalle que l'inflation n'était plus "transitoire".

Même après l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février, qui a amené la guerre aux portes de l'Europe, la confiance de Wall street - certains pourraient dire l'hubris - était bien vivante. Un sondage Reuters de fin mai a montré que la prévision médiane de fin 2022 pour le S&P 500 était de 4400 points, ce qui correspondait à un gain de 11,7 % à l'époque.

TOUJOURS OPTIMISTE

Telle est la nature du jeu des prévisions macroéconomiques et boursières : si vous vous trompez, il vaut mieux espérer que suffisamment de vos pairs le fassent aussi. On peut dire que c'est ce qui s'est passé cette année.

Mercredi, Jim Reid, de la Deutsche Bank, a noté que seulement 19 % des 750 personnes interrogées - principalement des clients - dans le cadre de l'enquête de fin d'année 2021 de la banque pensaient que le S&P 500 afficherait un rendement négatif cette année, et que seulement 3 % prédisaient une baisse de plus de 15 %.

Et ce, malgré le fait que les répondants aient correctement déclaré que les deux plus grands risques pour 2022 étaient "une inflation plus élevée que prévu" et "un cycle de resserrement agressif de la Fed".

Mais même dans ce cas, presque personne n'a prédit la puissance de l'inflation et la réponse de la Fed - seulement 2 % des personnes interrogées pensaient que l'inflation des prix à la consommation aux États-Unis serait supérieure à 7 % d'ici la fin de l'année, et l'estimation médiane de la hausse des taux était de 50 points de base.

Leurs prévisions concernant le marché obligataire américain étaient encore plus éloignées de la réalité - seulement 2 % des personnes interrogées prévoyaient que le rendement du Trésor à 10 ans terminerait l'année au-dessus de 3,0 % et seulement quatre personnes pensaient qu'il serait supérieur à 3,5 %. Il est actuellement de 3,48 %.

"Si vous êtes l'une de ces quatre personnes sur 750, veuillez m'envoyer un e-mail pour me faire part de vos prédictions pour les 12 prochains mois", a plaisanté Reid dans une note mercredi.

Personne ne sait ce que réserve 2023, mais les perspectives générales de Wall street sont une fois de plus assez brillantes. Un sondage Reuters auprès de 41 stratèges publié le 29 novembre a montré que le S&P 500 terminera l'année prochaine à 4200, en hausse de 6,8 % par rapport à la clôture de mercredi.

Les analystes de Citi estiment toutefois que le consensus est beaucoup trop optimiste, les cours actuels de la bourse américaine impliquant une croissance des bénéfices d'environ 4 % l'année prochaine.

Ils affirment qu'une récession des bénéfices est à venir, et soulignent que la chute moyenne des bénéfices lors des précédentes récessions au cours du dernier demi-siècle est de 28 %. Les taureaux doivent se méfier.

(Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters).

Colonnes connexes :

- Prévisions du marché pour 2023 - quand l'outrageux et le plausible se confondent

- Esquiver la récession pourrait donner un coup de fouet aux marchés