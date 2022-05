Chronique-Une autre jambe en moins ? Les marchés ne sont pas encore prêts pour la récession : Mike Dolan

Les raisons de la chute de 15 à 20 % des indices boursiers de référence cette année sont bien documentées : une hausse des taux d'intérêt pour freiner la flambée des taux d'inflation post-pandémique, exagérée par un choc des prix de l'énergie et des denrées alimentaires lié à l'Ukraine, qui a également frappé les revenus des ménages et les marges des entreprises.

Si l'on ajoute à cela les risques géopolitiques accrus en général, les blocages "zéro COVID" de la Chine qui sapent la croissance, les problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de puces, le ciel s'assombrit davantage. Et alors qu'un été nordique pourrait atténuer la pression énergétique immédiate, on ne sait pas très bien en Europe ce qui se passera l'hiver prochain si les approvisionnements en gaz russe sont coupés.

Il n'est donc pas très surprenant que les économistes mettent en garde contre une récession mondiale à venir, alors même que de nombreuses régions du monde semblaient tout juste surfer sur la crête d'une vague de réouverture post-pandémie.

Le principal débat politique porte sur la question de savoir si la Réserve fédérale américaine et les autres banques centrales ressentiront le besoin de resserrer leur politique monétaire en territoire "restrictif", c'est-à-dire en ralentissant délibérément les économies pour faire reculer l'inflation - ou si la croissance s'essoufflera avant même qu'elles n'aient à envisager de dépasser les taux dits "neutres", encore à 150 points de base d'ici.

Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une grande image de l'activité à venir.

Cette semaine encore, le président de la Banque mondiale, David Malpass, a craint le pire pour la production mondiale. "Il est difficile à l'heure actuelle de voir comment nous pourrions éviter une récession", a-t-il déclaré mercredi.

L'Institute for International Finance de Washington a réduit de moitié ses prévisions de croissance mondiale à seulement 2,3 % pour cette année et a déclaré que "le risque de récession mondiale est élevé".

Les banques commerciales telles que la Deutsche Bank et Wells Fargo prévoient désormais une récession aux États-Unis à un moment donné au cours des 12 à 18 prochains mois, tandis que de nombreuses maisons y voient l'Europe cette année.

Les surprises liées aux données économiques tournent au vinaigre, les indices américains et chinois se retournant à nouveau et étant désormais plus négatifs qu'ils ne l'ont été depuis l'apparition de la variante Omicron il y a six mois. Et cette fois, avec des prix mondiaux du pétrole 50 % plus élevés qu'à l'automne dernier et, à près de 3 %, des taux d'emprunt en dollars à 10 ans plus de deux fois supérieurs aux niveaux de novembre.

Et les marchés immobiliers américains commencent à grincer sous le poids de la hausse des taux hypothécaires et de la flambée des coûts des matériaux.

Ainsi, à bien des égards, la chute vertigineuse des cours boursiers est plus que justifiée - la seule question est de savoir si elle est suffisante.

Graphique : Les indices Econ Surprise redeviennent négatifs - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byprjdergpe/One.PNG

Graphique : Valorisation du PE des actions mondiales à terme - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klvykobdgvg/Four.PNG

UNE AUTRE JAMBE PLUS BASSE ?

Les valeurs technologiques sensibles aux taux d'intérêt étant les plus touchées et l'indice Nasdaq ayant perdu 25 % depuis le début de l'année, la tentation est grande de penser que beaucoup de choses sont déjà acquises.

Les évaluations standard, qui considèrent les prix comme un ratio des bénéfices à 12 mois, montrent des plongeons de 25 à 30 % aux États-Unis et en Europe depuis janvier et pourraient typiquement suggérer une bonne affaire ou deux.

Le problème est qu'il n'y a eu que peu ou pas de révision à la baisse des prévisions globales de bénéfices à 12 mois ou pour l'ensemble de l'année 2023, malgré l'assombrissement des perspectives de nombreuses entreprises technologiques, numériques et basées sur les abonnements, ainsi que celles exposées à la Chine et aux pénuries de puces - ou même aux rationnements d'énergie en Europe.

Et même si nous avons assisté à une dépréciation des valorisations des actions les plus chères de Wall Street depuis la bulle Internet il y a 20 ans, elles sont toujours supérieures aux moyennes sur 30 ans et ne sont revenues qu'au niveau où elles étaient à la veille de la pandémie. Le tableau est légèrement meilleur en Europe, mais pas beaucoup.

Mais les projections de bénéfices inchangées sont peut-être l'aspect le plus alarmant des valorisations actuelles.

Après tous les chocs et les hausses de taux d'intérêt depuis janvier, les prévisions globales de croissance des bénéfices sur l'ensemble de l'année pour le S&P500 ont en fait augmenté de plus d'un point de pourcentage et les projections pour 2023 ont à peine bougé, à un peu moins de 10%.

Beaucoup craignent qu'une chaussure très lourde attende de tomber ici si les craintes de récession se réalisent. Et si les prévisions de bénéfices sont revues à la baisse au cours des prochains mois et pendant la saison des bénéfices du deuxième trimestre, les actions redeviendront-elles simplement plus chères ou les prix devront-ils être escomptés davantage ?

"La question est la suivante : le marché des actions va-t-il aller de l'avant et escompter les réductions de bénéfices que nous pensons être à venir ou va-t-il exiger des entreprises qu'elles réduisent officiellement leurs prévisions ?" Les stratèges de Morgan Stanley se sont demandé ce mois-ci, ajoutant que des "rallyes de marché baissier" sont probables, mais qu'une autre jambe de 15 à 20 % de baisse pour le S&P500 est alors probable.

Ce point de vue reste toutefois minoritaire.

L'équipe de JPMorgan insiste toujours sur le fait que le "risque-récompense" est positif pour les actions à moyen terme, soulignant que la Chine a atteint son point le plus bas, que la Fed s'éloigne d'un resserrement incessant et que le dollar est au plus haut.

Et si de nombreux gestionnaires d'actifs - comme Blackrock cette semaine - semblent penser que le légendaire "atterrissage en douceur" est encore possible, ils tiennent à rester neutres sur les actions pendant qu'il se produit.

Stefan Kreuzkamp, Chief Investment Officer de DWS, reste optimiste quant aux actions malgré le début choquant de cette année.

Mais il ajoute une clause de sortie assez basique : "la condition préalable que les risques ne s'aggravent pas - pas de récession aux États-Unis et en Europe - et que la banque centrale américaine parvienne à contenir l'inflation sans trop freiner la croissance économique."

L'attente risque d'être nerveuse.

Graphique : Prévisions de bénéfices pour 2022 et 2023 en Europe et aux États-Unis - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/egvbkwqakpq/Three.PNG

Graphique : PE à terme pour les États-Unis et l'Europe - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lbpgndzoqvq/Two.PNG

L'auteur est rédacteur en chef pour la finance et les marchés chez Reuters News. Toutes les opinions exprimées ici sont les siennes