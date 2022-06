Chronologie - Des bolcheviks à Poutine : une histoire des défauts de paiement russes

Il leur a rappelé que l'annulation de la dette de l'ère tsariste avait été l'un des principaux manifestes de l'insurrection ratée de 1905. Plus d'un siècle plus tard, la Russie est au bord d'un nouveau défaut de paiement, mais cette fois, il n'y a pas eu d'avertissement.

Peu de gens s'attendaient à ce que l'invasion de l'Ukraine par le Kremlin suscite une réponse aussi féroce de la part de l'Occident, qui a pratiquement coupé la Russie des systèmes financiers et de paiement mondiaux.

Voici les principaux événements liés à la dette de la Russie au cours du siècle dernier :

1918 : REPUDIATION

Juste avant la révolution de 1917, la Russie était le plus grand débiteur international net du monde, ayant emprunté massivement pour financer l'industrialisation et les chemins de fer.

Mais considérant que la campagne d'industrialisation tsariste avait échoué auprès de la classe ouvrière, les bolcheviks ont répudié toute dette extérieure.

"Ils ont dit 'nous ne payons pas et même si nous le pouvions, nous ne le ferions pas'. Et c'était une déclaration politique", a déclaré Hassan Malik, analyste souverain senior chez Loomis Sayles et auteur du livre "Bankers and Bolsheviks : International Finance and the Russian Revolution".

Malgré le rappel de Trotsky, le défaut de paiement a choqué le monde, en particulier la France, dont les banques et les citoyens ont subi des pertes massives.

"Les investisseurs ne l'ont pas pris au sérieux parce qu'ils pensaient qu'il serait si autodestructeur", a déclaré M. Malik, qui estime que la dette vaut au moins 500 milliards de dollars aux prix de 2020 et peut-être plus.

Il a fallu attendre le milieu des années 1980 pour que Moscou reconnaisse une partie de cette dette.

1991 : DE L'URSS À LA RUSSIE

Après l'éclatement de l'URSS en 1991, la Russie a cessé d'assurer le service d'une partie de la dette extérieure qu'elle avait héritée des anciens États soviétiques.

Andrey Vavilov, vice-ministre des finances de la Russie entre 1994 et 1997, a déclaré que la Fédération de Russie détenait environ 105 milliards de dollars de dette de l'ère soviétique à la fin de 1992, sa propre dette s'élevant à 2,8 milliards de dollars.

Pour avoir accepté la dette héritée, le Club de Paris a reconnu la Russie comme une nation créancière, a écrit Vavilov dans son livre "The Russian Public Debt and Financial Meltdowns". Et comme la Russie a convenu avec le groupe de nations de restructurer 28 milliards de dollars de dettes en 1996, elle a été autorisée à reporter les principaux paiements de la dette de l'ère soviétique à la décennie suivante.

Mais avec une crise financière au coin de la rue, il faudra attendre 2017 pour régler les arriérés de l'ère communiste.

1998 : DÉFAUT DE PAIEMENT DE LA DETTE DU ROUBLE

En 1997, l'effondrement des prix du pétrole a réduit les recettes d'exportation russes. La dette extérieure, qui représentait près de 50 % du PIB en 1995, avait gonflé en 1998 pour atteindre 77 %, selon M. Vavilov, qui attribue la responsabilité de cette situation aux prêts importants accordés par le FMI et la Banque mondiale.

La Russie a levé très peu de recettes fiscales et s'est appuyée sur des bons du Trésor à court terme, appelés GKO, pour couvrir ses dépenses. Mais elle a eu de plus en plus de mal à les renouveler et a rapidement dépensé des sommes de plus en plus importantes pour défendre le rouble.

"Plus le gouvernement insistait sur le fait qu'il défendrait la monnaie et rembourserait ses dettes, plus les investisseurs concluaient qu'il était temps de vendre", explique Chris Miller dans son livre "Putinomics : Power and Money in Resurgent Russia".

Un mois avant le défaut de paiement, le FMI a mis en place un plan d'aide de 22,6 milliards de dollars, mais "le marché s'attendait à l'annonce de 20 milliards de dollars supplémentaires", a écrit Martin Gilman, le représentant du FMI à Moscou à l'époque, dans son livre "No Precedent, No Plan : Inside Russia's 1998 Default".

Le 17 août 1998, la Russie jette l'éponge, dévalue le rouble, annonce qu'elle ne peut plus payer la dette en roubles et introduit un moratoire de trois mois sur certaines dettes extérieures.

Les banques russes qui avaient investi massivement dans les bons du Trésor et étaient très exposées aux devises étrangères ont rapidement fait faillite.

2022 : UN DÉFAUT DE PAIEMENT FORCÉ

En 1998, alors qu'elle se trouvait dans une situation financière désastreuse, Moscou s'est assurée de continuer à payer ses euro-obligations. Aujourd'hui, elle dispose de beaucoup de liquidités mais ne pourra pas éviter le défaut de paiement.

Pour contourner les sanctions, le Kremlin suggère aux créanciers étrangers d'ouvrir des comptes bancaires russes pour recevoir des paiements dans des devises alternatives au dollar.

Les investisseurs non américains peuvent en théorie accepter, mais les détenteurs d'obligations américaines ne le peuvent pas, après qu'une licence du Trésor américain leur permettant d'accepter les paiements russes a expiré en mai.

Miller, auteur de "Putinomics", a déclaré que la Russie se battrait bec et ongles pour éviter un défaut de paiement des euro-obligations.

"Les responsables de la banque centrale et du ministère des finances ont construit leur carrière sur la restauration de la Russie en tant que créancier digne de confiance sur les marchés internationaux", a-t-il déclaré.

"Il est inscrit dans leur identité de veiller à ce qu'un défaut de paiement ne se reproduise pas."