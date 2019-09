Chronologie-La Tunisie depuis la chute de Ben Ali

TUNIS, 13 septembre (Reuters) - Sept millions de Tunisiens sont appelés aux urnes dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle, la deuxième au suffrage universel direct depuis la chute de l'autocrate Zine Ben Ali en janvier 2011.

Voici les principales dates de l'histoire de la jeune démocratie tunisienne, depuis la révolution de l'hiver 2010-2011 :

17 décembre 2010 - Un vendeur ambulant du nom de Mohamed Bouazizi s'immole par le feu à Sidi Bouzid, dans le centre du pays, pour protester contre la confiscation par la police de sa charrette à légumes. Il décède par la suite de ses brûlures. Cet événement déclenche des manifestations à travers le pays et marque le commencement d'une série de troubles qui culmineront moins d'un mois plus tard avec la chute du président Ben Ali.

14 janvier 2011 - Après des jours d'affrontements qui font plusieurs dizaines de morts, Zine Ben Ali s'enfuit en Arabie saoudite. Il sera condamné par contumace en juin 2011 à 35 ans de prison pour de nombreuses charges, dont vol et corruption.

Octobre 2011 - Les Tunisiens se rendent aux urnes pour la première fois depuis la "révolution du jasmin" et élisent, parmi les candidats présentés par 80 partis politiques, l'assemblée chargée de rédiger une Constitution dans un délai d'un an. Les islamistes d'Ennahda l'emportent très largement, avec environ 90 élus sur 217.

Décembre 2011 - Les membres de l'Assemblée constituante élisent l'ancien opposant Moncef Marzouki à la présidence. Hamadi Jebali, secrétaire général du parti Ennahda, est nommé Premier ministre.

Mai/juin 2012 - Plusieurs centaines de salafistes s'en prennent à des bars et à des magasins et affrontent les forces de sécurité à Jendouba. En juin, le gouvernement lève le couvre-feu instauré à la suite des émeutes déclenchées par les salafistes et d'autres islamistes contre une exposition d'art qu'ils jugeaient insultante envers l'islam.

Novembre 2012 - Plusieurs jours d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants antigouvernementaux font des dizaines de blessés à Siliana, en lisière du Sahara.

6 février 2013 - Un dirigeant de l'opposition laïque, Chokri Belaïd, est tué par balles à Tunis, ce qui déclenche d'importantes manifestations. Démission du Premier ministre Hamadi Jebali. Premiers attentats djihadistes contre la police.

Décembre 2013 - Ennahda cède le pouvoir après des manifestations massives et un dialogue national. Le parti islamiste est remplacé par un gouvernement de technocrates.

Janvier 2014 - Le Parlement approuve une nouvelle Constitution garantissant les libertés individuelles, des droits pour les minorités et un partage du pouvoir entre le président et le Premier ministre.

Décembre 2014 - Béji Caïd Essebsi devient le premier président élu démocratiquement de Tunisie. Ennahda rejoint la coalition au pouvoir.

Mars 2015 - Attaque du musée du Bardo à Tunis revendiquée par le groupe Etat islamique, 22 morts. En juin, une autre attaque terroriste fait 38 morts sur une plage de Sousse. Le secteur touristique, l'un des piliers de l'économie, plonge. En novembre 2015, un attentat suicide coûte la vie à 12 soldats.

Mars 2016 - L'armée remporte la "bataille" de Ben Gardane, une ville du Sud proche de la frontière libyenne attaquée par des dizaines de combattants djihadistes.

Août 2016 - Youssef Chahed est élu Premier ministre par le Parlement après avoir écarté son prédécesseur pour de trop lents progrès sur le front des réformes économiques.

Décembre 2017 - L'économie approche d'un point critique: le déficit commercial enfle, le dinar tombe à son plus bas niveau depuis seize ans et l'inflation atteint près de 8%.

Janvier 2018 - Des manifestants défilent dans plusieurs villes pour protester contre la faiblesse du niveau de vie.

Mai 2018 - Ennahda remporte des élections municipales marquées par un très faible taux de participation (34%).

Juillet 2019 - A l'approche de l'élection présidentielle, le président Essebsi décède. L'élection présidentielle, initialement programmée à la mi-novembre, est avancée au 15 septembre. (Jean-Stéphane Brosse pour le service français)