Chronologie de la réforme du prélèvement à la source de l'impôt

PARIS, 4 septembre (Reuters) - Le Premier ministre Edouard Philippe a confirmé mardi que l'impôt sur le revenu serait comme prévu prélevé à la source au 1er janvier 2019, mettant un terme à plusieurs jours d'incertitude sur le maintien d'une réforme au potentiel "choc psychologique" dans un contexte économique délicat.

Voici les grandes étapes de la genèse de cette réforme.

* JUIN 2015 - François Hollande annonce le lancement du chantier du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, avec une mise en oeuvre prévue pour 2018.

* DÉCEMBRE 2015 - Adoption de la loi de finances pour 2016, qui pose les bases de la réforme avec les premières étapes de la généralisation de la télédéclaration.

* DÉCEMBRE 2016 - Adoption de la loi de finances pour 2017, qui acte l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter du 1er janvier 2018.

* MARS 2017 - A deux mois de l'élection présidentielle, le candidat Emmanuel Macron annonce qu'il compte expérimenter pendant un an ce dispositif avant une éventuelle généralisation "parce qu'il y aura immanquablement des loupés techniques et (qu'il n'a) pas envie de plonger le pays dans l'incertitude totale".

* JUIN 2017 - Le Premier ministre Edouard Philippe annonce que la mise en place du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu est repoussée au 1er janvier 2019.

* NOVEMBRE 2017 - Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin confirme que ce dispositif entrera bien en vigueur au 1er janvier 2019, avec des modifications destinées à simplifier sa mise en oeuvre, notamment pour les entreprises, au vu des conclusions de trois rapports d'évaluation.

* DÉCEMBRE 2017 - Adoption du projet de loi de finances rectificative pour 2017, qui entérine l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de cette formule amendée du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

* PRINTEMPS-ÉTÉ 2018 - De nouveaux aménagements sont annoncés : abandon des sanctions initialement prévues en cas d'erreur des employeurs ; décalage d'un an pour les 250.000 personnes employées à domicile et assujetties à l'impôt sur le revenu, le temps de la mise en place d'une plate-forme unique (cotisations et impôt) pour les particuliers employeurs ; élargissement à la gestion du prélèvement à la source du système "titre emploi service entreprise" (Tese), un dispositif facultatif et gratuit qui gère déjà les cotisations Urssaf pour le compte des entreprises de moins de vingt salariés.

* 30 AOÛT 2018 - Lors d'un déplacement en Finlande, Emmanuel Macron sème le doute en déclarant avoir "plutôt l'intention" de mener à son terme cette réforme et en précisant qu'il prendra sa décision définitive après des "clarifications" sur le sujet . Deux jours plus tard, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin évoque pour la première fois un possible arrêt de la réforme.

* 2 SEPTEMBRE 2018 - Le Parisien-Aujourd'hui en France publie un document confidentiel de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) qui tire un "bilan calamiteux" de la phase de test du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Cette note technique d'une trentaine de pages, que le quotidien s'est procurée, recense les "bugs en série" qui ont émaillé les tests lancés avec les employeurs, futurs collecteurs de l'impôt.

* 4 SEPTEMBRE 2018 - Une réunion "intense" selon l'entourage du chef de l'Etat se tient à l'Elysée en présence d'Emmanuel Macron, du Premier ministre Edouard Philippe et de Gérald Darmanin. A son issue, la présidence fait savoir que le président a demandé des clarifications et a identifié des "améliorations possibles".

Dans la soirée, Edouard Philippe annonce sur TF1 le maintien du calendrier de mise en oeuvre de cette réforme et précise une mesure concernant les contribuables faisant des dons aux associations. (Myriam Rivet, avec Marine Pennetier, édité par Sophie Louet)