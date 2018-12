Chronologie des attentats commis en France depuis janvier 2015

PARIS, 11 décembre (Reuters) - Voici une chronologie des principaux attentats, attaques et tentatives d'attentats commis en France depuis janvier 2015 après la nouvelle attaque qui a fait au moins deux morts à Strasbourg mardi et dont les motivations ne sont pas encore établies. * 2015 7 janvier - Les frères Saïd et Chérif Kouachi tuent 12 personnes dans et en dehors des locaux de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, à PARIS. Le 8, Amedy Coulibaly tue une policière municipale à MONTROUGE (Hauts-de-Seine) avant de prendre des otages le lendemain dans une supérette casher de la porte de Vincennes, tuant quatre personnes. Les trois attaquants sont abattus par la police. 21 août - Un Marocain de 25 ans, Ayoub El Khazzani, blesse deux personnes à bord d'un train Thalys circulant entre AMSTERDAM et PARIS avant d'être maîtrisé par des passagers. Il était monté à bord en gare de Bruxelles. 13 novembre - Des commandos sèment la mort dans la salle de concert du Bataclan et sur des terrasses de bars et de restaurants de PARIS et aux abords du Stade de France, à SAINT-DENIS. Ces attaques revendiquées par l'Etat islamique (EI) font 130 morts et plus de 350 blessés. * 2016 13 juin - Un Français d'origine marocaine, Larossi Abballa, poignarde à mort un commandant de police et sa compagne à MAGNANVILLE, dans les Yvelines. Contacté par des négociateurs de la police, il dit avoir répondu à un appel de l'Etat islamique. L'homme est abattu lors de l'assaut. 14 juillet - Un homme au volant d'un camion fonce sur la foule sur la promenade des Anglais à NICE, tuant 86 personnes et faisant plus de 400 blessés. L'assaillant, un Franco-Tunisien de 31 ans, Mohamed Lahouaiej Bouhlel, est tué par les forces de l'ordre. L‘attentat est revendiqué l'Etat islamique. 26 juillet - Deux hommes attaquent l'église de SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY, dans la Seine-Maritime, à l'arme blanche. Les assaillants, Abdel-Malik Nabil Petitjean et Adel Kermiche, âgés de 19 ans, tuent le prêtre Jacques Hamel et blessent grièvement un autre otage avant d'être abattus par les forces de l'ordre. L'attaque avait été revendiquée le jour même par le groupe Etat islamique (EI). * 2017 3 février - Un homme est grièvement blessé à l'abdomen par des tirs de riposte après avoir attaqué au Carrousel du Louvre, à PARIS, une patrouille de l'opération Sentinelle armé de deux machettes et aux cris de "Allah Akbar", blessant légèrement un des soldats. Abdullah Reda El Hamahmy, un Egyptien de 29 ans, est mis en examen une semaine plus tard. 18 mars - Un homme connu de la justice et des services de renseignement, Ziyed Ben Belgacem, 39 ans, est abattu en tentant de dérober le fusil d'assaut d'une militaire de l'opération Sentinelle à l'aérogare d'ORLY-SUD, au terme d'une équipée entamée une heure et demie plus tôt dans le nord de la banlieue parisienne. 20 avril - Un homme a ouvert le feu sur un véhicule de police sur les Champs-Elysées, à PARIS, tuant un policier et en blessant deux autres. L'assaillant, Karim Cheurfi, 39 ans, est ensuite abattu par les forces de l'ordre. L'attaque a été revendiquée par l'Etat islamique. 6 juin - Un homme attaque avec un marteau trois policiers qui patrouillent sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame, à PARIS, en criant "c'est pour la Syrie". Un des policiers est frappé à la nuque. Un autre fait feu sur l'assaillant, le blessant au flanc. Farid Ikken, 40 ans, un étudiant algérien, était radicalisé depuis peu, selon le procureur de la République de Paris, François Molins. 19 juin - Des gendarmes sont la cible d'un attentat manqué sur l'avenue des Champs-Elysées, à PARIS, de la part d'un homme qui a percuté un fourgon des forces mobiles au volant d'une voiture contenant des explosifs et qui a trouvé la mort dans l'incendie de son véhicule. Un arsenal est retrouvé au domicile de Adam Djaziri, 31 ans, un "fiché S" qui avait prêté allégeance à l'Etat islamique et qui possédait un permis de port d'armes. 9 août - Six militaires de l'opération Sentinelle sont blessés, dont trois grièvement, par une voiture qui fonce sur eux dans le centre de LEVALLOIS-PERRET, dans les Hauts-de-Seine. Le suspect, Hamou Benlatrèche, 36 ans, a été mis en examen le 31 août pour "tentative d'assassinats sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste". 15 septembre - Un militaire de l'opération Sentinelle est agressé par un homme armé d'un couteau dans le métro, à la station Châtelet-Les Halles à PARIS. L'assaillant, âgé d'une quarantaine d'années, est maîtrisé par le soldat, qui n'a pas été blessé. Il a été mis en examen le 18 septembre pour "tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique, en relation avec une entreprise terroriste". 15 septembre - Un homme agresse deux femmes à coups de marteau dans un parc public du centre de CHALON-SUR-SAÔNE (Saône-et-Loire). L'homme aurait crié "Allah Akbar", selon le parquet de la ville. 1er octobre - Deux femmes de 17 et 20 ans sont mortellement poignardées sur l'esplanade de la gare Saint-Charles à MARSEILLE par Ahmed Hanachi, ressortissant tunisien de 29 ans, qui aurait crié "Allah Akbar". L'assaillant est ensuite abattu de deux balles par un militaire de l'opération Sentinelle, selon des sources policières. 2018 23 mars - Trois personnes sont tuées dans une série d'attaques revendiquées par l'Etat islamique dans l'Aude par un homme qui a tué un homme à Carcassonne, tiré sur des CRS et pris des otages dans un supermarché, avant d'être abattu.

(Service France, édité par Yves Clarisse)