Chronologie des fusillades les plus meurtrières depuis vingt ans aux Etats-Unis

WASHINGTON, 4 août (Reuters) - Chronologie des fusillades récentes les plus meurtrières commises aux Etats-Unis, où deux tueries, l'une à El Paso, au Texas, et l'autre à Dayton, dans l'Ohio, ont fait respectivement 20 et neuf morts ce week-end.

D'après les recensements de l'ONG Gun Violence Archive, les Etats-Unis ont été le théâtre de 251 fusillades de masse depuis le début de l'année 2019. L'ONG qualifie de fusillade de masse tout incident armé au cours duquel quatre personnes au moins sont touchées par balles.

---

Le 20 avril 1999, deux adolescents lourdement armés sèment la mort dans le lycée Columbine de Littleton, dans le Colorado, tuant 13 lycéens, professeurs et membres du personnel administratif avant de se donner la mort.

En octobre 2002, John Muhammad et Lee Malvo tirent au hasard de leurs pérégrinations dans Washington DC pendant plusieurs jours. Le bilan total est de dix morts.

Le 16 avril 2007, sur le campus de l'université de Virginia Tech, à Blacksburg, en Virginie, un étudiant sud-coréen tue 32 personnes avant de se suicider. C'est à ce jour la tuerie la plus meurtrière de l'histoire des Etats-Unis en temps de paix.

Le 5 novembre 2009, un psychiatre de l'armée américaine, le commandant Nidal Malik Hasan, fait treize morts sur la base militaire de Fort-Hood, au Texas.

Le 8 janvier 2011, à Tucson, un déséquilibré ouvre le feu en plein meeting électoral de Gabrielle Giffords, élue démocrate de l'Arizona au Congrès. Six personnes sont tuées et treize autres blessées, dont la députée.

Le 5 août 2012, six personnes sont tuées lors d'un office dans un temple sikh d'Oak Creek, dans le Wisconsin. Le tireur, Wade Michael Page, suprémaciste blanc, est blessé par la police sur le parking du temple et met fin à ses jours.

Le 20 juillet 2012, James Holmes ouvre le feu dans un cinéma d'Aurora, dans la banlieue de Denver, Colorado, durant une projection d'un film de la série des Batman. Il tue douze spectateurs et en blesse 58 autres.

Le 14 décembre 2012, une fusillade se produit à l'école élémentaire Sandy Hook de Newtown, dans le Connecticut. Vingt-six personnes, dont 20 enfants, sont tuées. Le corps de l'auteur présumé est également découvert dans le bâtiment.

Le 17 juin 2015, un jeune suprémaciste blanc, Dylann Roof, ouvre le feu dans une église fréquentée par la communauté afro-américaine à Charleston, en Caroline du Sud. Il tue neuf personnes.

Le 1er octobre 2015, une fusillade fait dix morts et sept blessés sur le campus de l'Umpqua Community College de Roseburg, dans l'Oregon.

Le 2 décembre 2015, à San Bernardino, dans le sud de la Californie, un couple tue 14 personnes avant d'être abattu par la police.

Le 12 juin 2016, tuerie au Pulse, une boîte de nuit fréquentée par la communauté homosexuelle à Orlando, en Floride. Un homme ayant fait allégeance au groupe Etat islamique tue 49 personnes avant d'être abattu par la police.

Le 1er octobre 2017 à Las Vegas, dans le Nevada, un homme ouvre le feu depuis sa chambre d'hôtel situé au 32e étage sur les participants d'un festival de musique country. Il fait 58 morts et un demi-millier de blessés avant de se suicider.

Le 5 novembre 2017, 26 personnes perdent la vie lorsqu'un homme ouvre le feu à l'intérieur de la First Baptist Church, une église de Sutherland Springs, au Texas. Pris en chasse, le tireur prend la fuite en voiture avant de se suicider.

Le 14 février 2018, un ancien élève du lycée Marjorie Stoneman Douglas de Parkland, en Floride, ouvre le feu dans son ancien établissement et tue 17 personnes avant d'être arrêté par la police.

Le 18 mars 2018, à Sante Fe, au Texas, un élève fait irruption dans son lycée et tue dix personnes avant d'être arrêté.

Le 27 octobre 2018, une tuerie à la synagogue de l'Arbre de vie de Pittsburgh, en Pennsylvanie, fait onze morts.

Le 8 novembre 2018, douze personnes sont tuées par un homme armé au Borderline Bar & Grill, un bar de Thousand Oaks, en Floride.

Le 31 novembre 2018, un ancien employé ouvre le feu dans les locaux des services municipaux de Virginia Beach, en Virginie. Il tue douze personnes avant d'être abattu.

Le 3 août 2019, un jeune homme blanc armé d'un fusil tue 20 personnes dans un supermarché Walmart d'El Paso, située à la frontière avec le Mexique dans l'Etat au Texas, avant d'être arrêté et placé en détention, ont annoncé les autorités. La fusillade fait 26 également blessés.

Le 4 août 2019, une tuerie fait neuf morts et 16 blessés à Dayton, dans l'Ohio. Le tueur présumé a été abattu. (Édité par Henri-Pierre André)