Chuck Yeager, le pilote ayant brisé le mur du son, est décédé à l'âge de 97 ans

8 décembre (Reuters) - Chuck Yeager, le pilote d'essai ayant rapproché l'aviation de l'espace en devenant la première personne à briser le mur du son il y a plus de 70 ans, est décédé lundi à l'âge de 97 ans, a annoncé son épouse Victoria sur Twitter.

Yeager ne semblait pas destiné à devenir l'un des plus célèbres pilotes de l'histoire. Il s'était engagé dans l'armée américaine en 1941 en tant que mécanicien, pour travailler sur le moteur des avions et non pas piloter les appareils - son premier vol l'avait fait vomir.

Il était devenu pilote d'essai après la Deuxième Guerre mondiale. A l'âge de 24 ans, alors qu'il testait une dizaine d'avions par semaine, il a pour la première fois brisé le mur du son le 14 octobre 1947 aux commandes d'un Bell X-1. (Bill Trott, avec Dan Whitcomb et Shubham Kalia; version française Jean Terzian)