Matières premières : Chute de 28% de la production minière en Afrique du Sud en juin

Johannesburg (awp/afp) - La production minière sud-africaine a chuté de 28,2% en juin, par rapport à juin 2019, conséquence de la pandémie de nouveau coronavirus, a annoncé jeudi l'institut national des statistiques (StatsSA).

En mai, la production a enregistré un recul de 29,8% par rapport à mai 2019. La chute avait atteint le chiffre record de 47% en avril, au moment où toutes les mines du pays, à l'exception de celles de charbon alimentant le géant public de l'électricité Eskom, étaient fermées.

"La pandémie de Covid-19 et le confinement mis en place à partir du 27 mars ont eu un impact considérable sur l'activité économique", a souligné l'institut des statistiques.

Même s'il est en déclin, le secteur minier contribue à 8% de la richesse nationale, 45% des recettes en devises et emploie 450.000 personnes.

Le gouvernement du pays le plus industrialisé du continent africain a ordonné fin mars un confinement très strict qui a mis à l'arrêt la quasi-totalité de son économie.

Cette mesure n'a été progressivement levée que neuf semaines plus tard.

L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique le plus touché par le Covid-19, avec plus de 570.000 infections, dont plus de 11.000 décès recensés à ce jour.

Avant la crise sanitaire, le pays était déjà englué dans une crise caractérisée par une croissance molle, la détérioration des finances publiques et le chômage de masse.

Son économie est retombée dans la récession au dernier trimestre de l'année dernière. Sur l'ensemble de 2019, son PIB n'a augmenté que de 0,2%.

