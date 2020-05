Chute de près de 25% des Bourses arabes au premier trimestre (ONU)

Beyrouth (awp/afp) - Les Bourses du monde arabe ont encaissé des pertes d'environ 25% au cours du premier trimestre en raison d'une chute vertigineuse des prix du pétrole et de l'épidémie de Covid-19, selon un rapport publié jeudi par une agence de l'ONU.

Pour soutenir la relance, les fonds souverains arabes devront investir dans les économies régionales, est-il préconisé dans cette étude réalisée par la Commission économique et sociale des Nations unies pour l'Asie occidentale (CESAO) et l'Union des banques arabes.

"La chute des prix du pétrole et la pandémie ont entraîné une perte moyenne de 23% pour les grandes places boursières arabes à la fin du premier trimestre 2020", est-il indiqué dans le rapport.

Ces deux paramètres "ont bouleversé les Bourses arabes, amenant la performance des marchés financiers à un niveau en-deçà de l'effondrement de (la crise de) 2008-2009", constate l'agence, qui pointe "les économies dépendantes du pétrole".

Ces dernières semaines, le nouveau coronavirus et la crise sanitaire qu'il a entraînée ont paralysé l'économie mondiale et fait chuter la demande de pétrole, entraînant un plongeon historique des cours de l'or noir.

Déjà en baisse depuis plusieurs mois, les cours du brut ont en plus payé les conséquences d'une guerre des prix entre Ryad et Moscou qui s'est finalement soldée par un accord de réduction de la production entre l'Opep et ses partenaires, Russie en tête.

Ces facteurs "ont fait diminuer l'appétence au risque des investisseurs et fait baisser les échanges sur les marchés" mais aussi les revenus du tourisme et les transferts de l'étranger, d'après le rapport.

Dans les pays du Conseil de coopération du golfe (CCG), la crise a fait "baisser de 25% le cours des plus grandes banques".

"Diriger une partie des investissements internationaux des fonds (souverains) vers les économies arabes pourrait alléger les répercussions de la pandémie et réduire un chômage galopant", préconise l'agence.

La CESAO appelle aussi les banques centrales à "fournir à tout prix les liquidités adéquates aux systèmes financiers durant la période de secours et de rétablissement".

Enfin elle préconise "une restructuration des prêts pour les entreprises, en particulier petites et moyennes" pour enrayer les "risques de défauts" de paiement.

Début avril, la CESAO estimait qu'environ 8,3 millions de personnes risquaient de plonger dans la pauvreté dans le monde arabe en raison des conséquences de la pandémie. En mars, elle avait pronostiqué la suppression de plus de 1,7 million d'emplois dans le monde arabe en 2020 en raison du virus.

