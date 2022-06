Chute des résultats du secteur bancaire en 2021

Zurich (awp) - Après l'envolée de leurs résultats en 2020, les 239 établissements bancaires actifs en Suisse ont enregistré une performance en net repli l'an dernier. Leur bénéfice net cumulé s'est ainsi contracté de 42,9% en l'espace de douze mois, à 7,8 milliards de francs suisses, selon la statistique bancaire 2021 dévoilée jeudi par la Banque nationale suisse (BNS).

Le fort repli du bénéfice net cumulé des établissements dans la perspective dite des "maisons-mères", laquelle inclut les banques ainsi que leurs succursales résidentes et non résidentes, doit toutefois être mis en lumière avec l'envol affiché en 2020. Le résultat net cumulé des 243 instituts considérés avait alors été multiplié par 22 par rapport aux 614 millions de 2019. Il s'était agi du deuxième meilleur exercice en dix ans, lequel avait fait suite à la pire année de la dernière décennie, hormis 2012 (186 millions de francs suisses).

En 2015, les résultats nets cumulés des établissements helvétiques avaient atteint un pic de 15,79 milliards de francs suisses, le record historique de 24,65 milliards de francs suisses remontant lui à 2005. Quant au résultat opérationnel cumulé, il s'est inscrit à 9,04 milliards, contre 14,54 milliards en 2020, meilleur exercice depuis 2011.

Le secteur a poursuivi sa consolidation l'an dernier, après avoir perdu trois établissements en 2020. A fin décembre 2021, leur nombre s'élevait à 239, soit quatre de moins que douze mois auparavant. A titre de comparaison, il restait encore 312 banques sur sol helvétique à fin 2011, soit une chute de plus d'un cinquième.

Additionnées, les sommes au bilan des établissements encore existants à fin 2021 ont atteint 3587,8 milliards de francs suisses, ce qui représente une hausse de 3,5% sur un an. Les créances hypothécaires ont quant à elles grimpé de 3,4% à 1134,9 milliards et le dépôts de la clientèle ont crû de 4,6% à 2064,7 milliards.

Les effectifs du secteur bancaire helvétique ont augmenté de 833 équivalents plein temps à 107'464 postes, dont 90'577 en Suisse, contre 89'958 douze mois plus tôt. Sur ce total, 64'603 postes étaient attribués à des hommes et 42'861 à des femmes.

Considérés dans la perspective des groupes, laquelle englobe, outre les succursales résidentes et non résidentes, toutes les filiales, bancaires ou non bancaires, les 228 établissements actifs en Suisse ont engrangé l'an dernier un bénéfice net cumulé de 15,7 milliards de francs suisses, en repli de 6,8% au regard de 2020. Leur somme de bilan a augmenté de 2,4% à 3869,1 milliards.

