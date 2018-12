Chute du bénéfice net d'Axpo sur l'exercice 2017/18

Zurich (awp) - Malgré la bonne tenue de ses affaires à l'étranger, Axpo a vu son bénéfice net chuter sur l'exercice décalé 2017/18. Conséquence d'un gain unique de 139 millions de francs suisses lié à la vente de Swissgrid sur la période précédente, le numéro deux helvétique de l'énergie a dégagé un résultat net de 131 millions, contre 310 millions un an auparavant.

L'évolution s'est révélée plus favorable au niveau opérationnel, le résultat d'exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) bondissant de 29% au regard de l'exercice précédent à 348 millions de francs suisses, écrit mercredi le groupe sis à Baden. Axpo attribue la bonne tenue de la performance au progrès réalisés dans la gestion de ses affaires et de ses charges, les économies se montant à plus de 200 millions.

Sur la période sous revue, achevée fin septembre, l'entreprise a également tiré profit de la disponibilité des centrales nucléaires de Beznau et Leibstadt ainsi que de la bonne performance de ses activités à l'étranger et dans les énergies renouvelables. Le flux de liquidités s'est hissé à 474 millions, contre 175 millions un an auparavant. Quant au chiffre d'affaires, il a fléchi à 4,85 milliards, contre 5,57 milliards durant l'exercice précédent.

Axpo note avoir encore souffert du bas niveau des prix de l'énergie, ceux-ci ayant atteint un niveau plancher en 2016. Etant donné que les tarifs en la matière sont assurés sur une période de trois ans, Axpo s'attend à un nouveau tassement de ses recettes de quelque 150 millions de francs suisses durant l'exercice en cours. Le groupe relève cependant être parvenu à vendre une bonne part de sa production à des prix nettement plus élevés pour les exercices 2019/20 et 2020/21.

vj/ol