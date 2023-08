Moscou (awp/afp) - La Banque centrale russe (BCR) a annoncé suspendre à partir de jeudi l'achat de devises étrangères sur le marché national des changes, une décision prise pour limiter l'affaiblissement du rouble, à son niveau le plus bas face à l'euro et au dollar depuis mars 2022.

"A partir du 10 août 2023 et jusqu'à la fin de 2023, la Banque centrale a décidé de ne plus acheter de devises étrangères sur le marché intérieur (...) afin de réduire la volatilité des marchés financiers", a annoncé la BCR dans un communiqué mercredi soir.

Cette annonce, attendue par plusieurs acteurs du marché, marque l'abandon de sa règle budgétaire selon laquelle la Russie achète ou vend des devises étrangères, stockées dans son Fonds national de richesse, pour équilibrer son budget fédéral selon les variations des revenus liés aux hydrocarbures.

Elle intervient alors que le rouble a plongé ces dernières semaines, faisant craindre à de nombreux Russes de voir leur niveau de vie baisser.

Jeudi matin, il fallait 107 roubles pour avoir 1 euro et 97 pour un dollar, soit les niveaux les plus bas pour le rouble depuis les premières semaines qui ont suivi le début de l'offensive russe en Ukraine.

La BCR, qui agit là pour le compte du ministère des Finances, avait pourtant repris mi-janvier ses opérations d'achat et de vente de devises étrangères sur le marché national des changes, après près de dix mois de suspension marqués par une pluie de sanctions adoptées en réponse à l'intervention militaire en Ukraine.

Jusqu'à février 2022, la Russie utilisait principalement des dollars et des euros pour équilibrer son budget.

Mais Moscou est désormais engagé dans une course pour dédollariser son économie de façon à être moins dépendante de Washington, son rival diplomatique, et avait ainsi annoncé en janvier vouloir échanger principalement des yuans, la monnaie de son partenaire chinois.

Une éventuelle décision sur la "reprise" des opérations de la BCR "sera prise en tenant compte de la situation réelle sur les marchés financiers", a précisé jeudi dans son communiqué l'organe garant de la stabilité financière du pays.

afp/rq