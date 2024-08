Les cours du soja et du maïs à Chicago ont chuté en raison d'une faible demande et d'un dollar plus fort mardi, alors que les marchés financiers se remettaient d'une vente massive lundi.

Les contrats à terme sur le blé ont augmenté après un appel d'offres massif de l'Égypte pour 3,8 millions de tonnes métriques afin de couvrir les importations entre octobre 2024 et avril 2025 - le plus important jamais lancé selon les négociants.

Les marchés ont également été soutenus par

prévisions

Argus Media, spécialiste des données sur les matières premières, prévoit que la récolte de blé tendre de cette année en France devrait atteindre son niveau le plus bas en 41 ans, après que de fortes pluies aient réduit à la fois la surface cultivée et les rendements.

Le contrat de soja le plus actif sur le Chicago Board of Trade (CBOT) s'est établi en baisse de 14 cents à 10,26-3/4 dollars le boisseau, interrompant un rebond de deux séances.

Le maïs CBOT a perdu 2 cents à 4,05 dollars le boisseau et le blé CBOT a gagné 3-3/4 cents à 5,43-1/4 dollars le boisseau.

La faible demande mondiale en oléagineux a pesé sur les prix du soja, selon Karl Setzer, cofondateur de Consus Ag Consulting.

La Chine achète peu et ne s'approvisionne pas beaucoup aux États-Unis, a déclaré M. Setzer. Selon lui, moins d'un tiers de la demande chinoise de soja provient des États-Unis malgré des prix compétitifs.

"Cela nous indique que notre demande n'est tout simplement pas là pour l'instant.

Le maïs et le blé ont fluctué d'un côté et de l'autre après avoir largement résisté à la vente de lundi sur les autres marchés, les fonds ayant couvert des positions courtes déjà importantes et une baisse du dollar favorable aux exportations ayant apporté un soutien, selon les négociants.

Mais mardi, le raffermissement du dollar a rendu les exportations américaines moins compétitives, et l'attention s'est portée sur le rapport mensuel du ministère américain de l'agriculture sur l'offre et la demande, qui sera publié le 12 août.

"Le commerce devient un peu anxieux", a déclaré M. Setzer, alors que certains analystes prévoient une réduction des surfaces cultivées et que d'autres estiment que les rendements resteront élevés.

"Nous assistons à un léger va-et-vient", a-t-il ajouté. (Reportage de Renee Hickman à Chicago ; reportages complémentaires de Gus Trompiz à Paris et de Naveen Thukral à Singapour ;)