Chute massive des ventes de voitures neuves en avril

Zurich (awp) - La crise du coronavirus a laissé de profondes traces sur le commerce des voitures particulières. Selon l'Association suisse du commerce automobile indépendant (VFAS), jusqu'à vendredi passé, les ventes de voitures neuves avaient chuté de près de 73% durant le mois d'avril sur un an.

Pour les importations parallèles et les importations directes, l'image est encore pire avec des replis respectifs de 78% et 83%, a précisé l'association mardi.

Le mois d'avril 2020 entrera dans les annales comme le mois du plus fort recul jamais enregistré pour les importateurs de voitures neuves, selon l'association. La crise du coronavirus frappe la branche automobile encore plus durement que d'autres. La fermeture des locaux de vente chez les garagistes a pratiquement stoppé la vente de voiture et de nombreuses entreprises voient leur existence menacée.

Afin de soutenir la branche, l'association demande à la politique, en plus d'un soutien financier, de supprimer les obstacles à la concurrence et les réglementations bureaucratiques.

yr/rp/lk