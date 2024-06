Genève (awp) - Ci Com va au-devant d'une assemblée générale délicate, l'entreprise genevoise ayant inscrit à l'ordre du jour l'approbation des comptes que l'auditeur a refusé de certifier. Le conseil d'administration propose également à ses actionnaires de lui accorder la décharge pour l'année 2023.

L'organe de révision PKF Certifica s'est retrouvé dans l'impossibilité "d'exprimer une opinion d'audit", rappelle vendredi Ci Com dans l'invitation à l'assemblée générale qui se tiendra le 29 juillet à Genève.

Selon le rapport de l'auditeur, la société de participations genevoise n'a pas produit les documents "probants et suffisants" pour vérifier le montant de la participation dans la société luxembourgeoise Zenessa inscrite au bilan. Cette immobilisation financière de quelque 691'000 francs suisses représente environ 23% du total des actifs de Ci Com. La société avait informé sur cette affaire lundi par voie de communiqué de presse.

Dans l'invitation à l'assemblée, le conseil d'administration réaffirme ne pas partager l'avis du réviseur et considère avoir fourni "toute la documentation nécessaire". L'organe de surveillance de Ci Com invite ainsi les actionnaires à approuver les comptes annuels et à donner lui donner la décharge malgré tout.

L'assemblée devra par ailleurs élire un nouveau réviseur, PKF Certifica ayant renoncé à se représenter pour un nouveau mandat après le litige qui l'a opposé à Ci Com. L'entreprise genevoise recherche encore un remplaçant.

Fin avril, Ci Com avait obtenu de l'opérateur de la Bourse suisse SIX Swiss Exchange une prolongation du délai de publication de son rapport de gestion au 31 mai. Elle avait avancé que des vérifications supplémentaires par PKF étaient nécessaires à l'évaluation des ses participations dans les sociétés Zenessa et Alliance Développement Capital SIIC.

Ci Com a bouclé 2023 sur une perte nette de 1,8 million de francs suisses, après une perte de 0,2 million en 2022, selon son rapport annuel publié jeudi dernier. La perte plus élevée s'explique par des attributions aux réserves pour placements financiers.

fr/jh