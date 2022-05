Cigna enregistre un bénéfice supérieur à la moyenne au premier trimestre grâce à la solidité de son unité de services de santé.

Les assureurs santé ont été mis sous pression en raison de la volatilité des coûts médicaux pendant la pandémie, dont une partie a été compensée par le fait que les gens ont reporté des procédures médicales non urgentes.

Evernorth, l'unité de services de santé de Cigna qui a contribué à stimuler la croissance au cours des derniers trimestres, a déclaré un revenu ajusté de 33,59 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 30,62 milliards de dollars un an plus tôt.

Cigna a modérément relevé ses prévisions de bénéfice d'exploitation ajusté pour 2022 à au moins 22,60 dollars par action, par rapport à son estimation précédente d'un minimum de 22,40 dollars par action.

Ses grands rivaux, UnitedHealth Group et Anthem, ont également relevé leurs prévisions de bénéfice ajusté pour 2022 le mois dernier, UnitedHealth, le leader du secteur, signalant que, bien que la demande de procédures différées s'approche des niveaux normaux, elle n'a pas augmenté comme on le craignait, ce qui a entraîné une baisse des réclamations et des coûts.

Le ratio de soins médicaux (MCR) de Cigna, c'est-à-dire le montant dépensé pour les réclamations médicales par rapport au revenu des primes, s'est détérioré à 81,5% au cours du trimestre déclaré, contre 80,9% un an plus tôt, en partie à cause de la hausse des coûts médicaux.

En excluant les éléments spéciaux, le revenu d'exploitation de Cigna s'est élevé à 6,01 $ par action, ce qui dépasse l'estimation moyenne des analystes de 5,18 $, selon les données IBES de Refinitiv.