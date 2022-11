Cigna revoit ses prévisions de bénéfices à la hausse pour la troisième fois, grâce à la vigueur de ses activités de prestations pharmaceutiques.

Cette prévision fait suite à des mesures similaires prises par ses rivaux UnitedHealth Group, Elevance Health et Centene Corp.

Le chiffre d'affaires trimestriel de l'unité Evernorth de Cigna a augmenté d'environ 6 % pour atteindre 35,70 milliards de dollars, grâce à la forte croissance de ses services pharmaceutiques spécialisés qui fournissent des médicaments pour des conditions telles que la polyarthrite rhumatoïde, le cancer, le VIH et les maladies rares.

La croissance d'Evernorth a entraîné une augmentation des revenus, tandis que ses activités d'assurance ont réussi à garder un contrôle serré sur les coûts.

Le ratio de soins médicaux de l'assureur, une mesure des dépenses médicales par rapport aux primes perçues, s'est amélioré pour atteindre 80,8 %, contre 83,5 % il y a un an, lorsqu'il y a eu une recrudescence des cas de COVID.

Le chiffre d'affaires de Cigna Healthcare, qui regroupe les activités d'assurance, a augmenté de 2 %, après ajustement pour tenir compte de la cession de l'activité Medicaid au Texas en janvier, en raison de la croissance du nombre d'adhérents à ses plans d'assurance commerciale.

Le nombre total de clients de l'assurance a augmenté de 5,6 % pour atteindre près de 18 millions, l'augmentation des adhésions aux plans d'assurance commerciale ayant atténué le choc du déclin des plans soutenus par le gouvernement.

Cigna prévoit maintenant un bénéfice d'exploitation ajusté d'au moins 23,10 $ par action, comparativement à une prévision antérieure d'au moins 22,90 $ par action. Les analystes s'attendent à un bénéfice annuel de 23 $ par action, selon les données de Refinitiv.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 2,2 % pour atteindre 45,28 milliards de dollars, dépassant les estimations de 44,76 milliards de dollars.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a bondi de 70,1 % pour atteindre 2,76 milliards de dollars en raison d'un gain après impôts de 1,4 milliard de dollars provenant de la vente de ses activités d'assurance accident et maladie en Asie-Pacifique et en Turquie à Chubb Ltd.