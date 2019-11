Ciments du Maroc : Le Groupe HeidelbergCement réduit sa participation dans Ciments du Maroc

HeidelbergCement Group, société mère de Ciments du Maroc, vient de céder près de 0,5 million d'actions représentant 3,6% du capital de Ciments du Maroc.

Les actions ont été vendues à un nombre limité d'investisseurs institutionnels marocains dans le cadre de transactions de blocs. A l'issue de cette transaction, HeidelbergCement Group conservera une participation majoritaire consolidante de 51% dans Ciments du Maroc à travers Cocimar et Procimar S.A.

Le Groupe HeidelbergCement réaffirme son engagement à rester l'actionnaire de référence à long terme de Ciments du Maroc, un actif stratégique clé dans le portefeuille du Groupe.

Dans une opération similaire réalisée en début de cette année, Dr. Bernd Scheifele, Président du Directoire de HeidelbergCement a déclaré : « la réduction de notre participation s'inscrit dans le cadre de notre plan d'action visant à générer des liquidités afin d'accélérer le désendettement. Nous sommes toujours en bonne voie d'atteindre notre objectif de 1,5 milliard d'euros de produits de cession d'ici la fin de 2020. »

A propos de Ciments du Maroc. Ciments du Maroc, filiale d'HeidelbergCement, est le 2ème cimentier au Maroc et le premier opérateur dans le béton prêt à l'emploi et les granulats. Le dispositif industriel ciment est constitué de 3 usines de ciment (Aït Baha - certifiée du Système de Management Énergétique selon le référentiel ISO 50001 v2011, Had Hrara dans la région de Safi et M'zoudia dans la région de Marrakech), 2 centres de broyage (Laâyoune et Jorf Lasfar). L'activité matériaux dispose quant à elle de 4 carrières de granulats et 26 centrales à béton implantées à travers les principales villes du pays.

29 novembre 2019