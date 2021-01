Cinéma-Le Festival de Cannes aura lieu du 6 au 17 juillet 2021

PARIS, 27 janvier (Reuters) - Le Festival de Cannes, habituellement organisé au mois de mai, aura lieu cette année du 6 au 17 juillet, ont annoncé mercredi ses organisateurs.

"Comme annoncé à l’automne dernier, le Festival International du Film de Cannes se donnait la possibilité de modifier ses dates en fonction de l’évolution de la situation sanitaire mondiale", écrivent-ils dans un communiqué.

"Ainsi, prévu initialement du 11 au 22 mai 2021, le Festival aura lieu du mardi 6 au samedi 17 juillet 2021."

L'édition 2020 du plus prestigieux des festivals de cinéma a été annulée à cause de la pandémie de COVID-19. (Jean-Philippe Lefief et Nicolas Delame)