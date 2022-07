Cinq ans après la tragédie des feux de forêt, le Portugal est à nouveau à la merci de la chaleur et de la sécheresse

Mais cinq ans plus tard, les brasiers ravagent à nouveau une campagne qui, avec ces mesures de prévention des incendies mal appliquées dans des forêts et des plantations réduites à l'état de poudrières par une canicule torride et une sécheresse sans précédent, est plus exposée que jamais au risque de destruction incontrôlée.

"Nous ne voulons pas que d'autres personnes meurent à cause d'un incendie", a déclaré Dina Duarte, responsable d'une association d'aide aux victimes de l'incendie de forêt dans la municipalité centrale de Pedrgo Grande, la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire moderne du Portugal.

"Nous voulons avertir que ce qui s'est passé en 2017 se reproduira s'il n'y a pas de prévention... ce qui est le cas (en ce moment)", a-t-elle déclaré à Reuters avec en toile de fond des eucalyptus et des pins entourés de végétation sèche, alors qu'un des nombreux incendies de forêt portugais actifs faisait rage à proximité.

Suite à Pedrgo Grande, le gouvernement a investi dans des drones et des hélicoptères bombardiers d'eau, mais Duarte affirme qu'une grande partie de l'équipement n'est pas en service et que la législation imposant un espace de 10 mètres entre les routes et la végétation est largement ignorée dans les régions du centre et du nord.

Le Portugal, et l'Espagne voisine, sont également particulièrement vulnérables aux conditions de plus en plus chaudes et sèches - imputées au réchauffement climatique par les scientifiques - qui rendent les incendies de forêt plus fréquents et plus dangereux.

Une expansion sans précédent de l'"anticyclone des Açores", un système de haute pression atlantique provoqué par le changement climatique, a laissé la péninsule ibérique à son niveau le plus sec depuis 1 200 ans, et les précipitations hivernales devraient encore diminuer, selon une étude publiée ce mois-ci dans la revue Nature Geoscience.

Cette année, près de 58 000 hectares (224 miles carrés) ont été détruits par le feu, le plus grand nombre depuis 2017, et environ 96 % du Portugal continental est confronté à une sécheresse sévère ou extrême, a déclaré l'agence météorologique IPMA.

DIMINUTION DES RESSOURCES DES RÉSERVOIRS

Près de Pedrgo Grande, un village submergé en 1954 lors de la construction du barrage de Cabril est réapparu.

Son réservoir n'est rempli qu'à 37 %, les niveaux d'eau ayant été réduits comme dans la plupart des barrages portugais à un niveau inférieur à leur moyenne historique, alors que des intérêts rivaux se disputent une ressource qui s'amenuise.

Les barrages sont souvent utilisés par les avions bombardiers d'eau, mais une capacité réduite signifie qu'il y a moins de réserves pour éteindre les incendies, a déclaré Duarte.

Soixante d'entre eux fournissent également de l'hydroélectricité, produisant 30 % des besoins en électricité du Portugal.

Les groupes environnementaux affirment que les compagnies utilisent plus d'eau que nécessaire et, en réponse, le gouvernement a ordonné à certains barrages de donner la priorité à la consommation humaine d'eau sur les besoins des compagnies.

"Il ne peut s'agir uniquement de profit", a déclaré M. Duarte, pointant également du doigt l'agriculture intensive. "Il doit y avoir une prise de conscience sociale et écologique qu'un barrage doit être préparé à des étés (qui)... risquent d'être de plus en plus secs."

L'agriculture consomme 75 % de l'approvisionnement en eau du Portugal, mais un système d'irrigation obsolète en gaspille environ un tiers, selon l'agence environnementale APA.

Les agriculteurs ont exhorté les autorités à moderniser l'irrigation, à améliorer la gestion des forêts et à investir dans les technologies de dessalement.

NOS PETITS-ENFANTS VONT SOUFFRIR

Sous un soleil brûlant, Igor Pedro, qui élève des vaches, des moutons et des chèvres dans une ferme de la ville de Sert, dans le centre du pays, a déclaré que la pénurie d'eau avait un impact important sur les animaux également, car les sous-bois verts qu'ils mangeaient auparavant ont disparu.

"Nous ne pouvons pas donner d'ordres à (Dieu)...", a déclaré cet homme de 38 ans. "Nous devons faire face à ce qui vient, mais ça ne semble pas s'améliorer".

Le boucher Antnio Simes, qui possède un magasin près de la ferme, a déclaré que la sécheresse, ainsi que l'inflation galopante due à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avaient fait grimper ses coûts de production d'environ 70 %.

Si la sécheresse s'aggrave comme prévu, l'homme de 66 ans pourrait n'avoir d'autre choix que de fermer son entreprise familiale : "Je ne sais pas si nous pouvons continuer, car il y a des limites".

Manuel Lopes, 67 ans, oléiculteur, craint qu'un grand feu de forêt brûlant près de sa plantation dans le district de Mura, au nord du pays, ne réduise ses arbres en cendres.

"La sécheresse a été extrême... Il n'y a pas eu de pluie et pas d'hiver...", a-t-il déclaré. "Nos petits-enfants... vont souffrir si cela (le changement climatique) ne s'arrête pas."