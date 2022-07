Cinq choses à surveiller dans le rapport sur l'emploi aux États-Unis : N° 1 - un retour à un niveau record de l'emploi privé

Les inquiets ne trouveront peut-être pas grand-chose pour attiser leur anxiété, si l'on en croit les économistes qui prévoient les composantes clés des données du département du travail, même si l'inflation élevée et les efforts de la Réserve fédérale pour la contenir par des hausses de taux d'intérêt maintiennent la pression sanguine élevée sur Main Bourse et Wall Bourse.

D'une part, le secteur privé - qui représente 85 % de tous les emplois américains - pourrait avoir retrouvé le mois dernier un niveau d'emploi record pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 a frappé début 2020. Et bien que la création d'emplois ait probablement ralenti, elle est considérée comme étant restée bien au-dessus de la tendance pré-pandémique et le taux de chômage devrait s'être maintenu près des plus bas niveaux du demi-siècle.

Voici cinq facteurs clés à surveiller dans le rapport.

RECORD DE L'EMPLOI PRIVÉ ?

Le nombre total d'emplois aux États-Unis en mai, soit plus de 151 millions, est toujours inférieur de plus de 800 000 emplois au record de février 2020. La prévision de près de 270 000 nouveaux emplois en juin réduirait davantage ce déficit, mais il est peu probable qu'il soit complètement comblé.

La grande nouvelle pourrait se trouver dans le secteur privé. Selon la prévision de Reuters de 240 000 nouveaux postes, l'emploi privé devrait grimper à près de 130 millions et effacer ce qui restait du trou de l'emploi des entreprises creusé par la pandémie.

Néanmoins, même ce jalon est assorti de réserves : Des lacunes importantes subsisteront dans les secteurs les plus durement touchés, notamment les loisirs et l'hôtellerie.

GRAPHIQUE : Emploi privé aux États-Unis

TAUX D'ACTIVITÉ À LA TRAÎNE

Un point sensible de la reprise de l'emploi a été le taux tiède de participation à la population active. La main-d'œuvre globale - le total de ceux qui travaillent ou recherchent un emploi - n'est qu'à environ 250 000 corps près du niveau d'avant la pandémie, mais comme la population en âge de travailler a augmenté tout au long de la crise sanitaire, le taux de participation, étroitement suivi, a été plus lent à s'améliorer.

Dernier en date, à 62,3 %, le taux de participation est inférieur de 1,1 point de pourcentage à ce qu'il était avant la pandémie, à peu près au niveau qui prévalait à la fin des années 1970. Les responsables de la Fed, comme le président Jerome Powell, ont ouvertement souhaité un retour à la tendance à la hausse de la participation qui s'est installée à la fin de l'expansion économique qui a été bouleversée par la pandémie.

GRAPHIQUE : Écart de participation de la main-d'œuvre

CHANGEMENTS DÉMOGRAPHIQUES

L'histoire du taux de participation a quelques sous-intrigues clés, notamment un récent renversement des tendances raciales de longue date.

Depuis que le Bureau of Labor Statistics a commencé à suivre les données sur l'emploi en fonction de la race au début des années 1970, le taux de participation des Blancs a été nettement supérieur à celui des Noirs. Cependant, l'étroitesse du marché de l'emploi de la reprise COVID a offert plus d'opportunités aux groupes traditionnellement défavorisés et, l'année dernière, le taux des Noirs a dépassé celui des Blancs pour la première fois, notamment en avril et mai de cette année.

GRAPHIQUE : Écart de participation raciale

NIVEAU D'EMBAUCHE

La demande de travailleurs a rarement été aussi étendue dans les groupes d'industries privées qu'au cours de l'année dernière, un facteur qui contribue au déséquilibre entre l'offre et la demande de travailleurs.

Le BLS suit cette ampleur grâce à son indice de diffusion. Il a atteint un niveau record au début de l'année et, sur les 12 mois jusqu'en mai, son niveau moyen était le plus élevé depuis un quart de siècle. La lecture mensuelle avait baissé dans les trois rapports précédant le mois de juin, et un nouveau relâchement le mois dernier pourrait indiquer que la période de plus forte demande de travailleurs est passée.

GRAPHIQUE : Croissance des salaires

RALENTISSEMENT DES GAINS SALARIAUX

Les travailleurs de l'ère COVID ont connu les plus fortes augmentations de salaire depuis une génération ou plus, mais certains signes indiquent que cette vague pourrait avoir atteint son apogée.

L'estimation consensuelle de Reuters parmi les économistes situerait l'augmentation d'une année sur l'autre des gains horaires moyens de juin à 5 %, un plus bas de six mois et le troisième taux de baisse consécutif. Les responsables de la Fed s'en féliciteraient, car ils craignent que les augmentations excessives ne contribuent à maintenir l'inflation à son taux le plus élevé depuis 40 ans.

GRAPHIQUE : Quelle a été l'ampleur des embauches ?