Cinq critères d'évaluation d'un management

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires En principe, lorsqu'un actionnaire investit dans une entreprise, il confie du capital au management avec pour mandat de le faire fructifier, soit en augmentant la valeur des capitaux propres via une habile gestion de ces derniers, soit en distribuant les profits générés via des dividendes ou, sous certaines conditions, des rachats d'actions. Il est donc essentiel pour l'actionnaire minoritaire qui contemple une opération d'investissement d'évaluer la qualité du management aux manettes — c'est-à-dire sa compétence, son dynamisme et son intégrité — de la même manière qu'un actionnaire majoritaire ou pourvu des droits de contrôle sélectionnerait la meilleure équipe pour gérer son entreprise. Les cinq critères qui suivent pourront l'y aider. Cependant, bien garder à l'esprit qu'il ne s'agit ici que de science inexacte : il n'est en effet pas rare qu'un management coche toutes les cases sur le papier et mène pourtant les actionnaires au désastre ; de la même manière, certains managements au curriculum douteux parviennent parfois à créer énormément de valeur. Au fond, la problématique est la même qu'on recrute un collaborateur, un associé ou un management : on peut bien vouloir mettre toutes les chances de son côté, il demeurera toujours une large part d'inconnu et de risque — sans même évoquer la simple erreur de jugement. Sur le papier, donc, les cinq critères de sélection d'un management sont les suivants : Un, dans ses différentes prises de parole (lettres, rapports annuels, conference calls, etc.), le management reconnaît ouvertement les problèmes, les adresse de manière franche, avance à découvert, et évite les écueils de communications aux actionnaires outrancièrement promotionnelles. Voir par exemple Comme Un Parfum de Scandale A sa décharge, une telle politique de transparence n'est pas toujours facile à adopter, car les dirigeants sont responsables de la valeur des capitaux que leur confient les actionnaires. Ainsi, toute communication trop "honnête" pourrait entraîner une chute du cours de l'action, voire compromettre l'accès de l'entreprise aux financements, en plus de déclencher d'éventuelles poursuites ou licenciements. Deux, le management n'est pas surpayé et, idéalement, une large partie de la rémunération est variable — c'est-dire indexée à la performance — plutôt que fixe. Les exemples d'équipes de direction incapables et pourtant généreusement entretenues par des actionnaires peu regardants sont légion, notamment parmi les grandes capitalisations. Il est ici vital d'évaluer les détails de la rémunération variable (comme le seuil des stock-options, et par extension leur impact dilutif) ainsi que les objectifs fixés : par exemple, une simple croissance du chiffre d'affaires représente une incitation forte à réaliser des acquisitions potentiellement destructrices de valeur ; dans le même esprit, la tentation de racheter des actions de l'entreprise sans égard pour sa valorisation est quasi irrésistible lorsque le paiement du variable découle principalement du bénéfice par action... Trois, l'historique de performance du management — mesuré en croissance des capitaux propres, des profits par action et autres distributions aux actionnaires — apparaît satisfaisant et supérieur à la moyenne du marché. Cependant, même avec de solides compétences analytiques, il est ici ardu d'évaluer avec précision le rendement des différents investissements de croissance consentis. Pour faire simple, on s'attachera à vérifier que le profil de marge demeure bien défendu au fur et à mesure que croît le chiffre d'affaires, tandis que les différents investissements dans les immobilisations ("capex") et dans les acquisitions génèrent une hausse prononcée du profit consolidé. Quatre, l'entreprise génère des profits cash ("free cash-flow"), c'est-à-dire, au-delà des résultats comptables, des profits en monnaie sonnante et trébuchante. Pour mesurer le profit cash, il faut s'attarder sur les flux de trésorerie plutôt que le compte de résultat, et soustraire du cash issu des opérations — en prenant soin de vérifier sa légitimité — les investissements requis dans l'exploitation à court terme (le besoin en fonds de roulement) et à plus long terme (c'est-à-dire dans les immobilisations tangibles et intangibles). Il faut ensuite soustraire de ce premier résultat les montants investis en acquisitions, s'il y en a eu. On voit ainsi clairement combien de cash est rentré, combien de cash est sorti, et surtout à quels usages ces sorties ont été attribuées : on peut donc calculer ce qu'il reste sur la table à la fin de l'exercice, prêt à être redistribué aux actionnaires si nécessaire — voici le "free cash-flow" de l'entreprise, à comparer avec le résultat comptable, de son côté impacté par de significatifs ajustements dits "non cash" comme les amortissements ou les revalorisations de participations. Voir à ce sujet Résultat Comptable vs. Free Cash-Flow Cinq, les retours de capitaux aux actionnaires sont opportunistes et décidés aux moments adéquats. A cette fin, le capital en excès est retourné via des dividendes ou des rachats d'actions, sans que ces distributions ne compromettent l'avenir de l'entreprise, par exemple en vidant des réserves qui pourraient se révéler fort utiles sous des cieux moins cléments, ou s'il fallait autofinancer une acquisition stratégique. 