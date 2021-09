Cinq défis auxquels le chef de la Fed pourrait être confronté au cours des quatre prochaines années

La décision prochaine du président américain Joe Biden de reconduire le président de la Réserve fédérale Jerome Powell à l'issue de son mandat en février ou de confier les rênes à quelqu'un d'autre arrivera à un moment critique pour la banque centrale.

Les démocrates progressistes souhaitent que la Fed joue un rôle plus étendu dans l'économie, en renforçant ses efforts pour soutenir l'emploi, en écartant le risque climatique et en s'attaquant aux inégalités. Les conservateurs souhaitent qu'elle s'en tienne à sa politique monétaire, qu'elle s'attache davantage à juguler l'inflation et qu'elle réduise son empreinte sur les marchés financiers et sur le front de la surveillance.

Quel que soit le candidat choisi par le président démocrate, le prochain chef de la Fed devra s'attaquer à des questions majeures concernant la politique monétaire et la nature de la monnaie.

Voici quelques-uns des plus grands défis à relever au cours des quatre prochaines années :

BIEN GÉRER LA POLITIQUE MONÉTAIRE

Après la pandémie de coronavirus, la Fed a abaissé son taux d'intérêt de référence au jour le jour à un niveau proche de zéro et a acheté des milliers de milliards de dollars de bons du Trésor et de titres adossés à des créances hypothécaires.

L'économie rebondissant rapidement, les responsables de la Fed commenceront probablement à réduire progressivement les achats d'actifs dans le courant de l'année.

Mais en vertu d'un nouveau cadre politique adopté en août dernier, ils prévoient d'attendre pour relever les taux d'intérêt que l'économie atteigne le plein emploi et que l'inflation soit de 2 % et en passe de dépasser modérément ce niveau.

C'est une promesse qu'un nouveau chef de la Fed pourrait avoir du mal à tenir. La plupart des responsables de la Fed pensent que la poussée actuelle de l'inflation au-dessus de 2 % est temporaire. Mais si la hausse des prix s'avère plus persistante, la personne qui dirigera la banque centrale pourrait finir par superviser une hausse des taux avant que tous les travailleurs potentiels puissent trouver un emploi.

Il y a aujourd'hui 5,7 millions d'Américains de moins qui ont un emploi qu'avant la pandémie.

"Il y a beaucoup de choses qui vont être différentes à l'avenir et qui sont vraiment des aspects structurels sous-jacents de l'économie. Je pense que nous allons devoir accorder beaucoup d'attention à ces aspects afin de nous assurer que nous calibrons correctement notre politique en fonction de l'économie", a déclaré Loretta Mester, présidente de la Fed de Cleveland, dans une interview en août.

LA FED COMME CHIEN DE GARDE

Si le nouveau cadre de travail de la Fed l'amène à maintenir une politique monétaire plus souple pendant plus longtemps afin de renforcer le marché du travail, les analystes estiment qu'elle devra peut-être renforcer la réglementation financière afin d'éviter les comportements à risque qui pourraient précipiter une crise.

"À mon avis, la réglementation financière est le deuxième point à l'ordre du jour, et il faut surtout continuer à s'occuper de la question de la maîtrise du risque financier dans un environnement de taux d'intérêt historiquement bas", a déclaré David Wilcox, ancien économiste principal de la Fed et actuellement chargé de recherche au Peterson Institute for International Economics.

La personne qui dirigera la Fed devra également s'intéresser à la stabilité financière de manière plus générale, a ajouté M. Wilcox.

Les faiblesses systémiques dans la façon dont les bons du Trésor et les marchés monétaires sont négociés ont été mises à nu en mars dernier par le quasi-effondrement des marchés financiers à la suite des fermetures liées à la pandémie.

La popularité croissante des "stablecoins", une forme largement non réglementée de cryptomonnaies qui peuvent être rattachées au dollar, constitue également une menace pour la stabilité financière, selon le président de la Fed de Boston, Eric Rosengren.

PASSER AU NUMÉRIQUE ?

L'une des principales questions sera de savoir si la Fed décide d'émettre sa propre monnaie numérique. M. Powell ne s'est pas engagé jusqu'à présent. Le gouverneur de la Fed, Lael Brainard, l'autre candidat principal au poste suprême de la banque centrale américaine, a déclaré qu'il lui serait difficile d'imaginer ne pas le faire. La Fed prévoit de publier un document de travail sur le sujet en septembre.

Selon ses partisans, une monnaie numérique bien conçue pourrait réduire les coûts de transaction et faciliter l'accès des groupes défavorisés au système bancaire. D'autres s'inquiètent du fait que les banques pourraient être mises sur la touche si les ménages et les entreprises américains renonçaient aux comptes courants et s'adressaient directement à la Fed.

La Chine et d'autres pays émettent déjà leurs propres monnaies numériques, tout comme des entreprises privées telles qu'Amazon.com Inc. S'ils sont largement adoptés, ces jetons pourraient fragmenter le système de paiement, menacer la capacité de la Fed à contrôler les taux d'intérêt et mettre en danger la domination mondiale du dollar américain.

"La Réserve fédérale doit comprendre cela assez rapidement", a déclaré Andrew Levin, professeur d'économie au Dartmouth College. "C'est un défi où la poussière peut retomber d'ici un an ou deux".

RISQUES CLIMATIQUES

Le chef de la Fed sera également sous pression pour comprendre et traiter les implications économiques et financières des feux de forêt incontrôlés, des ouragans surpuissants et des autres impacts dévastateurs du changement climatique.

M. Powell et Mme Brainard affirment tous deux qu'il incombe à la Fed de veiller à ce que les banques soient capables de résister, par exemple, à des chutes de la valeur des actifs dues à des phénomènes météorologiques extrêmes ou à des mandats gouvernementaux visant à limiter les émissions de dioxyde de carbone.

Mais le mandat de la Fed ne comprend pas de mission de lutte directe contre le changement climatique, comme c'est le cas pour certaines autres banques centrales.

L'année dernière, la Fed a créé deux groupes internes, l'un se concentrant sur les risques liés au climat dans les banques individuelles, et l'autre sur les menaces à l'échelle du système. Elle est également devenue la dernière grande banque centrale à rejoindre le Network for Greening the Financial System, qui élabore des recommandations à l'intention des banques centrales pour répondre au changement climatique.

Ces deux initiatives pourraient permettre au chef de la Fed d'en faire plus sur le front du climat, même s'il pourrait être difficile d'adopter une position plus agressive, à l'instar des autres banques centrales, sans nouvelle législation.

ÉCARTS ENTRE LES RACES ET LES SEXES

Les responsables de la Fed se sont également exprimés plus ouvertement sur le potentiel des inégalités raciales et de genre à freiner la croissance économique https://fedcommunities.org/data/closethegaps.

Le sénateur américain Pat Toomey, un républicain, appelle cela "mission creep". De nombreuses personnes à gauche du clivage politique, cependant, disent qu'il ne va pas assez loin et reprochent au programme d'achat d'obligations de la Fed de remplir les poches des riches en stimulant les prix des actions.

"Cela provoque une sorte d'agitation autour de ce que fait la Fed pour répondre à certains des grands problèmes de notre époque, notamment l'inégalité et les disparités sur le marché du travail et la répartition des richesses", a déclaré Julia Coronado, ancienne économiste de la Fed, aujourd'hui présidente de MacroPolicy Perspectives.

La personne qui dirigera la Fed pourra affiner ses outils afin de réduire potentiellement certains de ces écarts, notamment par le biais de programmes destinés à stimuler les prêts aux petites entreprises et de changements de supervision qui encouragent les banques à travailler avec les consommateurs ayant des difficultés à rembourser leurs prêts, a déclaré Mme Coronado. (Reportage d'Ann Saphir et de Jonnelle Marte ; édition de Paul Simao)