Voici cinq points à retenir de l'acte d'accusation publié vendredi, qui accuse l'ancien président des États-Unis Donald Trump d'avoir conservé illégalement des documents gouvernementaux classifiés après avoir quitté la Maison-Blanche, puis d'avoir conspiré pour faire obstruction à une enquête fédérale sur la question.

TRUMP A CONSERVÉ DES DOCUMENTS SUR LES PROGRAMMES MILITAIRES ET NUCLÉAIRES

Les documents conservés dans la propriété de Donald Trump à Mar-a-Lago, en Floride, comprenaient des informations sur les capacités de défense et d'armement des États-Unis et des pays étrangers, sur les programmes nucléaires américains, sur la vulnérabilité des États-Unis face à d'éventuelles attaques militaires et sur les plans de représailles possibles en réponse à des attaques étrangères, selon l'acte d'accusation.

TRUMP A PARTAGÉ DES INFORMATIONS CLASSIFIÉES AVEC D'AUTRES PERSONNES

Lors d'une interview accordée en juillet 2021 à un écrivain dans son club de Bedminster, dans le New Jersey, M. Trump aurait décrit un "plan d'attaque" contre un autre pays qu'un responsable militaire avait élaboré. M. Trump a déclaré que ces informations étaient "hautement confidentielles" et qu'il aurait pu les déclassifier en tant que président, mais qu'il ne le pouvait plus. L'échange a été enregistré, selon l'acte d'accusation.

Lors d'une réunion plus tard dans l'année à Bedminster, Trump aurait montré à un représentant de son comité d'action politique une carte classifiée d'un autre pays en discutant d'une opération militaire en cours dans ce pays.

TRUMP A CONSPIRÉ AVEC UN ASSISTANT POUR CACHER DES DOCUMENTS

Après avoir reçu, en mai 2022, une citation à comparaître d'un grand jury exigeant qu'il produise tous les documents classifiés en sa possession, Donald Trump aurait demandé à son assistant Walt Nauta de transporter 64 boîtes de documents d'une salle de stockage de Mar-a-Lago à la résidence de Donald Trump.

Avant que l'avocat de M. Trump n'arrive au club pour effectuer une perquisition dans le local de stockage en réponse à la citation à comparaître, le 2 juin, M. Nauta s'est entretenu avec M. Trump au téléphone et a ensuite déplacé 30 de ces cartons de la résidence de M. Trump au local de stockage, selon l'acte d'accusation.

TRUMP CONSERVAIT DES DOCUMENTS SUR LA SCÈNE DE LA SALLE DE BAL, DANS LA DOUCHE

Une photo incluse dans l'acte d'accusation montre des boîtes contenant prétendument des documents classifiés entreposés dans une salle de bain de Mar-a-Lago, où se déroulaient des événements et des réunions. D'après une autre photo, certains documents étaient conservés dans une salle de bains et une douche du club.

M. TRUMP ÉTAIT CONSCIENT DE SES RESPONSABILITÉS EN MATIÈRE DE CLASSIFICATION

L'acte d'accusation fait état de déclarations faites par M. Trump au cours de sa campagne et de sa présidence, indiquant qu'il comprenait l'importance d'un traitement approprié des documents classifiés.

"Dans mon administration, j'appliquerai toutes les lois relatives à la protection des informations classifiées", a déclaré M. Trump pendant sa campagne en 2016. "Personne n'est au-dessus de la loi.