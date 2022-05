Cinq infos de la semaine : Les discours sur la récession sont-ils justifiés ?

Et avec des investisseurs nerveux qui se débarrassent en masse des actifs à risque, la suite de la déroute des crypto-monnaies est également au centre de l'attention.

Voici votre semaine à venir sur les marchés avec Ira Iosebashvili à New York, Tom Westbrook à Singapour, Elizabeth Howcroft, Sujata Rao et Karin Strohecker à Londres.

1/ ATTERRISSAGE DUR OU EN DOUCEUR ?

La Réserve fédérale est pratiquement certaine de relever les taux d'intérêt de 50 points de base lors des prochaines réunions. Les données à venir devraient montrer si le resserrement important entraînera un atterrissage brutal ou en douceur pour l'économie.

Les prévisions pour les données de mardi sur les ventes au détail aux États-Unis prévoient une hausse de 0,7 % en avril après une augmentation mensuelle de 0,5 % en mars. Des signes de l'ampleur de l'inflation, qui ne montre que les plus légers signes de modération, qui pèsent sur les consommateurs, pourraient également être évidents dans les rapports sur les résultats de Walmart, Home Depot et Macy's de mardi.

Les données de vendredi sur les ventes de logements existants pourraient montrer à quelle vitesse la hausse des taux hypothécaires refroidit le marché du logement.

La détermination de la Fed à contenir l'inflation a alimenté les craintes d'atterrissage brutal. Le S&P 500 est en passe de connaître sa pire année depuis 2008 - tout signe que l'économie résiste à la hausse des taux serait un soulagement bienvenu.



Ventes au détail aux États-Unis



2/CRYPTO CRASH

Les aficionados des cryptomonnaies et les observateurs seront attentifs aux retombées d'un effondrement spectaculaire des prix.

Vendredi, le bitcoin était en passe de connaître une chute hebdomadaire à deux chiffres, et se dirigeait vers une série de pertes record. D'autres cryptomonnaies ont également glissé, les investisseurs fuyant les actifs à risque alors que les banques centrales deviennent agressives sur l'inflation.

Il est essentiel de savoir si les monnaies dites stables peuvent maintenir leur ancrage au dollar alors que la confiance des investisseurs s'effondre. Le stablecoin algorithmique TerraUSD a rompu son ancrage et a plongé jusqu'à 30 cents, car son mécanisme d'équilibrage complexe impliquant un autre jeton flottant a cessé de fonctionner.

D'autres, comme Tether, USD Coin et Binance USD, sont convaincus qu'ils seront épargnés par le sort de TerraUSD, car leurs cryptomonnaies sont soutenues par des réserves d'actifs en dollars. Ces réserves pourraient faire l'objet d'un examen de plus en plus minutieux, les investisseurs évaluant si ces monnaies peuvent supporter une vague de rachats.



Le bitcoin efface les gains de 2021



3/ TAKING ASIA'S PULSE Une impulsion de données à travers l'Asie pourrait recalibrer les perspectives des actifs régionaux. Le Japon publie des données sur la croissance, le commerce et l'inflation. Si elles dépassent les attentes, même la banque centrale la plus dovish du monde pourrait commencer à envisager une position plus neutre - une bonne nouvelle pour un yen fragile.

La Chine publie la production industrielle, les ventes au détail et les prix des logements, probablement tous moroses. La Chine fixe également les taux de référence, bien que les traders considèrent qu'une stabilité est le résultat le plus probable. Et en Australie, les chiffres des salaires et de l'emploi sont publiés. Sa banque centrale n'a pas attendu les données pour relever les taux le 3 mai et les marchés soupçonnent d'autres augmentations à venir. Les taux devraient être proches de 3 % d'ici la fin de l'année, tout signe contraire pourrait entraîner un renversement des attentes.



Les données surprenantes ouvrent la voie aux paris hawkish sur les taux de l'Aussie



4/ QUEL POUVOIR D'ACHAT ?

Le consommateur est en difficulté. La flambée des prix des denrées alimentaires et des carburants érode les revenus disponibles et les économies de l'ère du lockdown, qui auraient pu être dépensées en voyages et en shopping, s'amenuisent rapidement.

Les économistes prévoient que les restrictions du COVID auront entraîné une chute de 6 % des ventes au détail en Chine en avril, soit presque le double de la chute de mars. Les ventes au détail américaines d'avril devraient augmenter, mais comme en mars, l'essence et la nourriture pourraient représenter la majeure partie de l'augmentation.

La confiance des consommateurs britanniques s'est effondrée en mars pour atteindre son niveau le plus bas depuis près d'un demi-siècle, selon le cabinet d'études GfK. La pression du coût de la vie a probablement aggravé la morosité des acheteurs en avril.

Il n'est pas surprenant que les actions mondiales des produits de consommation discrétionnaire aient chuté de près d'un tiers cette année, dépassant la chute de l'indice boursier plus large. Les investisseurs ont pris note ; plusieurs d'entre eux affirment qu'ils ne misent plus sur le consommateur.



Épargne



5/ PIPELINES & PAIEMENTS

Les pressions sur les marchés européens du gaz ne montrent aucun signe d'apaisement.

Les sanctions de Moscou contre Gazprom Germania, dont le producteur de gaz Gazprom a cédé la propriété, et EuRoPol GAZ SA, propriétaire de la partie polonaise du gazoduc Yamal-Europe, ont fait grimper les prix. Un décret du Kremlin du 3 mai interdit aux entités russes de conclure des accords avec les personnes figurant sur la liste des sanctions.

Les flux vers l'Europe, déjà réduits après la déclaration de force majeure de l'Ukraine, ont été affectés par cette décision. L'Ukraine a déclaré qu'elle ne rouvrirait pas une voie de transit gazière essentielle entre la Russie et l'Europe tant qu'elle n'aurait pas obtenu le contrôle total de son système de gazoducs.

Et la confusion règne toujours parmi les compagnies gazières de l'UE au sujet d'un système de paiement décrété par Moscou en mars et qui, selon la Commission européenne, violerait les sanctions de l'UE à l'approche des échéances.



Prix du pétrole brut et du gaz Brent https://tmsnrt.rs/3N82iJm