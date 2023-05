BEYROUTH, 31 mai (Reuters) - Cinq membres du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) ont été tués dans une explosion survenue dans la nuit près de la frontière libanaise avec la Syrie, ont déclaré mercredi à Reuters des sources sécuritaires.

Le FPLP a mis en cause des frappes aériennes d'Israël mais une source israélienne a affirmé à Reuters que l'armée israélienne n'était pas impliquée dans l'explosion.

L'armée libanaise n'a pas souhaité faire de commentaires.

Dans un communiqué publié mercredi, le FPLP a indiqué que cinq de ses membres avaient été tués lors d'un bombardement israélien sur un site contrôlé par le groupe près de la frontière.

Le porte-parole du groupe à Damas, Anwar Raja, a déclaré à Reuters qu'une frappe israélienne sur la ville libanaise de Qusaya avait tué cinq membres, dont des combattants, et en avait blessé 10.

Des avions ont été entendus toute la nuit au-dessus des positions du FPLP, selon un représentant du groupe au Liban, Abu Kifah Ghazi.

Une source sécuritaire palestinienne a toutefois indiqué à Reuters que les décès étaient liés à l'explosion de mines que les membres du FPLP étaient en train de déplacer.

Deux sources de sécurité libanaises ont déclaré qu'elles ne pouvaient pas confirmer que l'explosion était le résultat d'une frappe israélienne.

L'armée israélienne a déclaré à Reuters qu'elle ne commentait pas les informations diffusées par les médias étrangers. (Reportages de Laila Bassam et Maya Gebeily à Beyrouth, Henriette Chacar et Dan Williams à Jérusalem et Ali Sawafta à Ramallah, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)