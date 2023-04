L'équilibre entre le ralentissement de la croissance et les tensions sur les prix est au cœur de l'actualité avant les données sur l'inflation aux États-Unis et les réunions de printemps de la Banque mondiale et du FMI à Washington.

Kazuo Ueda prend la tête de la Banque du Japon, tandis que les résultats des banques américaines démarrent et que le Parlement suisse débat de la fusion UBS-Credit Suisse.

Kevin Buckland à Tokyo, Ira Iosebashvili à New York, Jorgelina do Rosario, Naomi Rovnick et Karin Strohecker à Londres vous proposent un tour d'horizon de la semaine à venir sur les marchés.

1/ LES RÉSULTATS DES BANQUES

Le calme précaire qui s'est installé dans le secteur bancaire américain après l'effondrement de la Silicon Valley Bank sera mis à l'épreuve lors du lancement de la saison des résultats des sociétés financières américaines.

L'indice bancaire du S&P 500 a perdu 18 % depuis le 8 mars, date à laquelle les problèmes de la SVB ont été révélés, suivis peu après par l'effondrement de la Signature Bank et la propagation des inquiétudes concernant les créanciers régionaux tels que First Republic.

Les sociétés financières du S&P 500 devraient afficher une croissance des bénéfices de 5,2 % en glissement annuel au premier trimestre, ce qui les place parmi les quatre secteurs dont les bénéfices devraient augmenter. Les bénéfices du S&P 500 devraient chuter de 5,0 %, selon les données I/B/E/S de Refinitiv.

JPMorgan Chase, Citigroup Inc et Wells Fargo publieront leurs résultats le 14 avril, tandis que Goldman Sachs, Morgan Stanley et Bank Of America les publieront la semaine suivante.

GRAPHIQUE : Dépôts bancaires américains https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/THEMES/jnpwylywzpw/Final%20U.S.%20bank%20deposits.png

2/ LES QUESTIONS SUISSES

En Suisse, l'autre point chaud de la crise bancaire, le parlement tient une session spéciale de trois jours à partir de mardi pour débattre du soutien du gouvernement et des garanties fournies pour décrocher le rachat du Credit Suisse Group par UBS.

On ne s'attend pas à ce que l'opération soit sabordée, mais les grandes lignes des conditions qui y sont attachées pourraient prendre forme. Le gouvernement a dû débourser près de 260 milliards de francs suisses (280 milliards de dollars) de fonds publics et de garanties.

Le débat devrait être passionné et émotionnel pour la nation alpine qui est très fière de son secteur financier et dont les actifs bancaires représentent plus de 500 % du produit intérieur brut annuel.

La Suisse a demandé au Crédit Suisse d'annuler ou de réduire tous les paiements de primes en cours pour les trois niveaux de direction les plus élevés et d'examiner si les primes déjà versées peuvent être récupérées.

GRAPHIQUE : L'histoire de deux banques https://www.reuters.com/graphics/CREDITSUISSE-CRISIS/xmvjkbxwwpr/chart.png

3/ LA QUESTION DU BILLION DE DOLLARS D'UEDA

Après une décennie à la tête de la Banque du Japon, où il a supervisé une politique d'assouplissement monétaire sans précédent visant à faire entrer le pays dans un cycle inflationniste, Haruhiko Kuroda passe le relais à Kazuo Ueda ce lundi.

L'arrêt des mesures de relance pourrait s'avérer plus difficile que leur mise en place, c'est pourquoi les économistes s'attendent généralement à ce que M. Ueda prenne son temps avant de procéder à des changements majeurs. Néanmoins, les investisseurs tendront l'oreille pour déceler des indices politiques dans son discours d'investiture.

L'inflation dépasse largement l'objectif de 2 % et les salaires ont enfin montré des signes de rattrapage, de sorte que les investisseurs se posent la question de savoir combien de temps les mesures de relance de l'ampleur de la crise pourront être maintenues. C'est le montant record qu'a coûté à la BOJ l'achat d'obligations l'année dernière pour maintenir les rendements sous contrôle, alors que des spéculateurs enhardis attaquaient le marché.

GRAPHIQUE : L'inflation de base à Tokyo continue de se refroidir https://www.reuters.com/graphics/JAPAN-ECONOMY/INFLATION/lgvdkxkjypo/chart.png

4/ CROISSANCE GLISSANTE CONTRE INFLATION COLLANTE

Les producteurs de l'OPEP+ ont fait grimper les prix du pétrole en flèche le 2 avril en annonçant des réductions de production d'environ 1,16 million de barils par jour jusqu'à la fin de 2023. Cette annonce fait suite à la baisse des prix du brut en mars, les turbulences du secteur bancaire ayant fait naître des craintes de récession.

La grande question est de savoir si les prix du pétrole continueront d'augmenter, alimentant ainsi une inflation plus forte, ou s'ils se stabiliseront pour équilibrer les réductions de production avec une économie mondiale morose.

La réouverture de la Chine a stimulé son économie intérieure, mais la demande dans ses usines reste faible. La dernière enquête ISM sur les fabricants américains a indiqué que les conditions étaient désastreuses.

Les investisseurs attendent les données sur l'inflation américaine du 12 avril pour voir si la hausse des prix a suffisamment ralenti pour calmer l'appétit des banques centrales pour de nouvelles augmentations agressives des taux d'intérêt.

GRAPHIQUE : Effet du prix des carburants sur l'inflation américaine https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/THEMES/lgpdkxklrvo/chart.png

5/ RÉUNIONS DE PRINTEMPS

Les décideurs politiques et les investisseurs se rendent à Washington pour les réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui débutent lundi. L'inflation élevée et la stabilité financière sont les principales préoccupations.

Le Fonds publiera ses dernières projections pour la croissance mondiale mardi et une table ronde sur la dette souveraine sera organisée mercredi pour aborder la question des pays en situation de surendettement.

Des économies à court d'argent telles que la Zambie, le Sri Lanka et le Ghana sont toujours en pourparlers pour restructurer leur dette extérieure, avec une attention particulière pour la Chine, le plus grand créancier bilatéral des économies des marchés émergents.

Il s'agira de la première réunion d'Ajay Banga, candidat américain à la direction de la Banque mondiale et unique prétendant au poste. M. Banga a déclaré qu'il soutenait la proposition de son prédécesseur d'augmenter la capacité de prêt annuelle de la Banque d'environ 5 milliards de dollars afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique et d'autres défis mondiaux.

GRAPHIQUE : Vulnérabilité climatique en fonction du service de la dette et des exportations https://www.reuters.com/graphics/EMERGING-DEBT/CLIMATE/mopakynwzpa/chart.png

(1 $ = 0,9053 franc suisse)