Les données sur l'inflation aux États-Unis, la réunion de la Banque centrale européenne, la santé de l'économie chinoise et le budget du Royaume-Uni pourraient maintenant donner une orientation aux marchés déstabilisés par la chute des valeurs bancaires.

Kevin Buckland à Tokyo, Ira Iosebashvili à New York et Dhara Ranasinghe, Karin Strohecker et Naomi Rovnick à Londres vous donnent un aperçu de la semaine à venir sur les marchés.

1/ LE PRIX EST JUSTE

Les données sur l'inflation américaine ont été des points pivots pour les marchés et le rapport de mardi sera probablement conséquent car les investisseurs évalueront si la Réserve fédérale reviendra aux hausses de taux de grande ampleur qui ont secoué les marchés l'année dernière.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré cette semaine aux parlementaires américains que la banque centrale pourrait devoir augmenter les taux d'intérêt plus que prévu si les données continuent de montrer que l'inflation reste chaude malgré un barrage de hausses de taux.

Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour les investisseurs qui espèrent que les actions américaines poursuivent leur reprise du début de l'année, qui a fondu face à la hausse des rendements des bons du Trésor et au regain d'optimisme de la Fed. Pour l'instant, les marchés se préparent à des taux plus élevés. Jeudi, les investisseurs ont estimé à environ 70 % la probabilité que la Fed relève ses taux de 50 points de base lors de sa réunion du 22 mars.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que les prix à la consommation aient augmenté de 0,4 % en février, après une hausse de 0,5 % en janvier.

Le FOMC reviendra-t-il à des hausses de taux de grande ampleur ? https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKET/znpnbxgyjpl/chart.png,

2/ HIGH 5 ?

Des indices sur la question de savoir si le nouvel objectif de croissance de 5 % de la Chine est aussi modeste que beaucoup le suggèrent seront donnés mercredi avec la publication des premières données de l'année sur le commerce de détail et les usines, deux jours après la clôture de la semaine du Congrès national du peuple.

Xi Jinping a décroché vendredi un troisième mandat présidentiel sans précédent.

Le premier ministre en attente Li Qiang, mieux connu pour avoir supervisé l'étouffant COVID-19 de Shanghai, est sur le point d'être confirmé samedi au deuxième poste le plus élevé de la Chine.

La tâche de M. Li consistera désormais à guider la réémergence économique post-pandémique de la Chine. La Chine n'a enregistré qu'une croissance de 3 % en 2022, son plus mauvais résultat depuis des décennies.

Les données de décembre n'ont pas été très bonnes pour les détaillants, car la recrudescence des infections à la suite de la levée des restrictions liées à la pandémie a incité les gens à rester chez eux. Lego est optimiste : La plupart des 145 nouveaux magasins qu'elle prévoit d'ouvrir cette année le seront en Chine.

L'économie chinoise reprend des couleurs, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/THEMES/mopakqaljpa/chart.png

3/ JUSQU'OÙ ?

La Banque centrale européenne a relevé ses taux de 3 points de pourcentage depuis juillet pour les porter à 2,5 % et semble prête à procéder à une nouvelle augmentation d'un demi-point jeudi.

La hausse surprise de l'inflation sous-jacente dans la zone euro le mois dernier fait craindre aux responsables politiques que les pressions sur les prix ne soient encore plus fortes que ce que l'on craignait. Le chef de la banque centrale autrichienne, Robert Holzmann, souhaite des hausses d'un demi-point lors de chacune des quatre prochaines réunions.

Les marchés, prêts à parier sur le niveau des taux, se sont rapidement positionnés en faveur d'une hausse de 4 % d'ici à la fin de l'année. Morgan Stanley et BNP Paribas estiment que c'est là que les taux atteindront leur maximum.

Attendez-vous à ce que Christine Lagarde, chef de la BCE, soit mise sur la sellette quant au niveau des taux. Les marchés obligataires se sont déjà réajustés à une trajectoire hawkish, de sorte qu'il ne devrait pas y avoir trop de surprises. N'est-ce pas ?

La course à la hausse des taux, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/klvygnlbyvg/chart.png

4/ UN BUDGET RESPONSABLE

Le ministre britannique des finances, Jeremy Hunt, présentera son budget de printemps le 15 mars. Après la pagaille qui a régné sur les marchés en septembre lorsque le prédécesseur de M. Hunt, Kwasi Kwarteng, et l'ancien Premier ministre, Liz Truss, ont dévoilé de somptueuses réductions d'impôts, les prévisionnistes s'attendent à ce que M. Hunt donne la priorité à la stabilité des finances publiques, en évitant les cadeaux qui pourraient déstabiliser la livre sterling, les actions ou les obligations d'épargne à long terme.

Les traders se concentrent donc sur les prévisions de croissance et d'emprunt qui seront publiées en même temps que le budget.

L'Office for Budget Responsibility prévoit une croissance du PIB de 1,3 % pour 2024. La Banque d'Angleterre prévoit une légère contraction. Un abaissement de la note de l'OBR pourrait affecter la livre sterling, mais celle-ci évolue principalement en fonction des différentiels de taux d'intérêt, les taux américains devant augmenter davantage que les taux britanniques.

Les plans d'emprunts publics britanniques devraient diminuer, ce qui pourrait soutenir les obligations d'État. Une extension attendue de l'aide aux factures d'énergie des ménages pourrait cependant être considérée comme inflationniste.

Les emprunts britanniques devraient être inférieurs aux prévisions, https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-BUDGET/gkplwlzmovb/chart.png

5/ LA DOULEUR ÉMERGENTE

Les marchés émergents font face à leurs démons alors que les traders se demandent si la Fed relèvera ses taux jusqu'à 6%, un niveau que beaucoup considèrent comme un seuil de douleur pour les économies en développement.

Ce n'est pas seulement l'ampleur des hausses, mais aussi leur rapidité qui met mal à l'aise les détenteurs d'actions, d'obligations et de devises des économies émergentes, qui ploient souvent sous le poids de la hausse des taux d'intérêt mondiaux.

Les marchés émergents les plus risqués et les plus fragiles, en particulier ceux qui présentent des déficits jumeaux, pourraient être les plus durement touchés si la Fed va jusqu'à 6 %. La réouverture de la Chine pourrait constituer un amortisseur pour certains actifs des marchés émergents.

Une Fed plus expansionniste pose également un problème aux banques centrales des pays émergents qui ont devancé leurs principaux homologues en augmentant les taux d'intérêt et qui sont maintenant en tête pour les réduire - la Hongrie, la Pologne, le Chili ou le Brésil, par exemple. Mais le temps utile de ces mesures semble de plus en plus incertain.

Taux d'intérêt des marchés émergents, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-MARKETS/RATES/zgvobnaxdpd/EM18230301.gif