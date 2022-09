Cinq morts pendant des manifestations en Iran-ONG kurde

DUBAI, 19 septembre (Reuters) - Cinq personnes ont été tuées lundi dans la région à majorité kurde d'Iran lorsque les forces de sécurité ont ouvert le feu sur des manifestants qui dénonçaient la mort d'une jeune femme après son arrestation par la police des moeurs, a dit une organisation de défense des droits de l'Homme kurde.

La mort dans des circonstances troubles de Mahsa Amini, une kurde iranienne de 22 ans, a suscité ce week-end une vague d'indignation et des manifestations spontanées dans de nombreuses villes du pays, dont la capitale Téhéran.

La jeune femme avait été arrêtée parce qu'elle portait un foulard jugé non conforme à loi islamique en vigueur en Iran.

Les manifestations ont continué lundi et l'organisation de défense des droits de l'Homme Hengaw a rapporté sur Twitter que deux personnes avaient été tuées à Saqez, la ville natale de Mahsa Amini, après que les forces de sécurité ont ouvert le feu sur la foule.

Deux autres personnes ont été abattues par balle à Divandarreh, a-t-elle affirmé. Une cinquième personne a été tuée dans la ville de Dehgolan.

Les autorités iraniennes n'ont pas communiqué sur ces décès et Reuters n'a pas pu confirmer cette information de manière indépendante.

A Paris, le Quai d'Orsay a jugé "profondément choquantes" l'arrestation et la mort de Mahsa Amini et réclamé une "enquête transparente (...) sur les circonstances de ce drame". (Bureau de Dubaï, rédigé par Tom Perry, version française Tangi Salaün et Camille Raynaud)