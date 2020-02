Cinq nouveaux cas de coronavirus confirmés en France

PARIS, 8 février (Reuters) - La ministre française de la Santé Agnès Buzyn a annoncé samedi cinq nouveaux cas de coronavirus en France, dont quatre adultes et un enfant, dont l'état clinique ne présente "aucun signe de gravité".

"Nous avons eu hier soir tard la confirmation de plusieurs nouveaux cas de coronavirus en France, ces nouveaux cas sont au nombre de cinq", quatre adultes et un enfant, a-t-elle dit lors d'une conférence de presse à Paris.

"Le cas initial nous a été signalé hier soir, il s'agit d'un ressortissant britannique de retour de Singapour où il avait séjourné du 20 au 23 janvier", a-t-elle ajouté. "Il est arrivé le 24 janvier en France pour quatre jours, il a séjourné dans la commune de Contamines-Montjoie en Haute-Savoie".

"L'ensemble des cas positifs et les contacts de ce ressortissant britannique, soit 11 personnes au total, tous de nationalité britannique, résidaient dans le même chalet et ont été hospitalisés cette nuit dans trois hôpitaux" à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble", a-t-elle précisé, ajoutant que leur état clinique ne présentait "aucun signe de gravité".

Ces nouveaux cas portent à onze le nombre de cas de coronavirus confirmés en France. (Marine Pennetier)