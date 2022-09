Cinq orthophonistes de Hong Kong emprisonnés pour avoir comploté pour "laver le cerveau" d'enfants avec des dessins animés

Les cinq personnes ont été condamnées mercredi en vertu d'une loi sur la sédition datant de l'époque coloniale dans une affaire dénoncée par les défenseurs des droits comme un "acte de répression éhonté", ce que le gouvernement de Hong Kong a rejeté.

Les défendeurs, qui avaient plaidé non coupable, étaient accusés d'avoir publié trois livres présentant des caricatures de moutons luttant contre des loups.

Le juge du tribunal de district Kwok Wai Kin a déclaré que les défendeurs devaient être punis "non pas en raison de la publication ou des mots, mais en raison de leur préjudice ou du risque de préjudice pour l'esprit des enfants", affirmant que les ouvrages semaient des graines d'"instabilité".

"Ce que les défendeurs ont fait aux enfants âgés de 4 ans et plus était en fait un exercice de lavage de cerveau dans le but de guider les très jeunes enfants à accepter leurs points de vue et leurs valeurs", a déclaré Kwok.

Lorie Lai, Melody Yeung, Sidney Ng, Samuel Chan et Marco Fong, âgés de 26 à 29 ans, ont été condamnés par Kwok, qui a été trié sur le volet par le dirigeant de la ville pour juger les affaires de sécurité nationale.

Les livres faisaient référence à des événements, notamment les manifestations massives pro-démocratie de la ville en 2019 et le cas de 12 manifestants pour la démocratie qui ont fui Hong Kong en hors-bord en 2020 et ont été capturés par les garde-côtes chinois.

Dans un livre, des loups veulent occuper un village et manger les moutons, qui à leur tour commencent à se défendre.

C'est la première fois qu'une affaire de publications séditieuses fait l'objet d'un procès depuis les manifestations de 2019 et l'imposition par Pékin d'une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong en 2020, qui, selon les responsables, était vitale pour rétablir la stabilité.

L'un des avocats du groupe a estimé que les cinq personnes pourraient être libérées dans 31 jours une fois les déductions faites, y compris pour la période de près d'un an qu'elles ont passée en prison en attendant le procès.

Reconnaissant qu'ils pourraient bientôt quitter la prison, le juge Kwok a demandé aux cinq "quand vous quitteriez la prison de votre propre esprit".

La mitigation de Lai a été interrompue par Kwok, qui a déclaré que "le tribunal n'est pas un lieu pour faire un discours politique".

"Tout le monde a la liberté d'expression, mais cela n'équivaut pas à une liberté absolue", a-t-il dit.

Avant d'être interrompu, Lai avait déclaré que la question centrale du procès était la liberté d'expression et que "la liberté avec des limitations n'est pas la liberté".

Le défendeur Yeung a cité le leader américain des droits civiques Martin Luther King, qui a déclaré qu'"une émeute est le langage de ceux qui ne sont pas entendus".

"Je ne regrette pas mon choix, et j'espère pouvoir toujours me tenir du côté des moutons", a déclaré Yeung.

Le juge Kwok a déclaré dans son verdict que "les enfants seront amenés à croire que le gouvernement de la RPC vient à Hong Kong avec la méchante intention de leur enlever leur maison et de ruiner leur vie heureuse sans en avoir le droit du tout", faisant référence à la République populaire de Chine.

Les accusés étaient membres de l'Union générale des orthophonistes de Hong Kong, qui, selon le juge Kwok, "a clairement été créée à des fins politiques".

"La situation politique semble être calme en surface mais très volatile en profondeur", a déclaré Kwok, décrivant la situation à Hong Kong après la loi sur la sécurité nationale.