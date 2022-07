Cinq prétendants au poste de Premier ministre britannique s'affrontent lors d'un débat télévisé

Une liste initiale de 11 candidats a été réduite après deux jours de votes par les législateurs du parti conservateur au pouvoir, mais aucune personne n'est encore apparue comme le successeur évident de Boris Johnson qui a annoncé qu'il se retirait suite à une série de scandales.

Si l'ancien ministre des finances Rishi Sunak est arrivé en tête de ces deux votes, il doit faire face à une rude concurrence de la part de la ministre des affaires étrangères Liz Truss, qui a le soutien d'un certain nombre de personnalités de haut rang, et de la ministre junior du commerce Penny Mordaunt, qui, selon les sondages, est la plus populaire auprès des membres du parti qui décideront du gagnant.

L'ancienne ministre de l'égalité des chances, Kemi Badenoch, et Tom Tugendhat, président de la commission des affaires étrangères du Parlement, restent également en lice et espèrent qu'une bonne performance lors des débats télévisés donnera de l'élan à leur campagne.

La personne qui obtiendra le poste devra faire face à une inflation galopante et à une faible croissance économique, ainsi qu'au manque de confiance du public dans la politique après le passage au pouvoir de M. Johnson, marqué par des scandales.

Les sondages d'opinion suggèrent également que les conservateurs accusent un retard considérable sur le parti travailliste d'opposition.

"Qui sera la meilleure personne pour affronter (le leader travailliste) Keir Starmer aux prochaines élections générales ?", a déclaré à Sky News le législateur Richard Holden, un partisan de Sunak.

"C'est ce qui m'intéresse, car j'ai besoin de conserver mon siège pour pouvoir servir les gens de mon siège."

PLUS QUE DEUX D'ICI LE 21 JUILLET

Sunak, dont la décision de quitter le Trésor la semaine dernière a contribué à déclencher une cascade de démissions ministérielles qui a fait tomber Johnson, reste le favori parmi ses 358 collègues parlementaires conservateurs.

Mais son avance sur Truss et Mordaunt est mince, et les deux pourraient le dépasser en fonction de qui les législateurs qui ont soutenu d'autres candidats choisissent de soutenir.

Jeudi, la procureure générale Suella Braverman a été éliminée de la course et elle a jeté son dévolu sur Truss, qui a également obtenu le soutien de David Frost, qui a négocié la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne.

Le journal The Times a rapporté que Johnson exhortait les candidats à la direction défaits à soutenir "n'importe qui sauf Rishi".

Pendant ce temps, Mordaunt, une figure moins connue du grand public qui est devenue la favorite des bookmakers, fait face à des attaques croissantes des camps rivaux sur son expérience, Frost affirmant qu'elle n'était pas assez dure envers l'UE, une question clé pour de nombreux conservateurs.

"Couteaux sortis pour Penny ! Not up to the job say rivals", a rapporté le Daily Express sur sa première page, tandis que le Daily Mail, un autre tabloïd typiquement conservateur, titrait "Mordaunt under the microscope".

"Je pense que les gens voudront que ce soit une campagne positive", a déclaré à Sky News la législatrice Maria Miller, qui soutient Mordaunt, affirmant que le soutien de sa candidate grandissait parmi ses collègues et dans l'ensemble du pays.

Après les débats télévisés, les votes des législateurs reprendront lundi, le candidat ayant obtenu le moins de voix étant éliminé à chaque fois jusqu'à ce que deux derniers soient choisis d'ici le 21 juillet.

Le nouveau leader sera alors choisi par les 200 000 membres du Parti conservateur du pays et sera annoncé le 5 septembre.