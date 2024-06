Les réunions de la Réserve fédérale américaine et de la Banque du Japon, le sommet du G7, l'inflation aux États-Unis et les chiffres de l'emploi au Royaume-Uni sont autant d'événements qui se dérouleront au cours de la semaine à venir - et ce n'est pas tout.

Les marchés digéreront les résultats des élections européennes du 6 au 9 juin et le parti travailliste britannique devrait dévoiler ses projets politiques avant les élections du 4 juillet, qu'il est pressenti pour remporter.

Lewis Krauskopf et Ira Iosebashvili à New York, Kevin Buckland à Tokyo et Karin Strohecker, Dhara Ranasinghe et David Milliken à Londres vous informent sur l'évolution des marchés mondiaux au cours de la semaine à venir :

1/ DOUBLE PROBLÈME

La Fed semble assurée de maintenir ses taux d'intérêt à la fin de sa réunion de deux jours, le 12 juin.

L'inflation s'est ralentie après des hausses de taux agressives à partir de 2022, mais n'a pas encore atteint son objectif de 2 %.

Les chiffres de l'inflation du mois de mai sont publiés quelques heures avant la déclaration de la Fed. De nouveaux signes de ralentissement de l'inflation pourraient renforcer les attentes en matière de réduction des taux, en particulier compte tenu des signes de faiblesse économique.

Wall Street, stimulée par le ralentissement de l'inflation, suivra de près l'évolution de la situation. Les opérateurs continuent de tabler sur un assouplissement monétaire cette année, avec même un mince espoir d'une réduction en juillet.

Un mauvais résultat en matière d'inflation pourrait effrayer les investisseurs et raviver les craintes de récession qui sont restées latentes pendant des mois.

Il ne fait aucun doute que les données pourraient stimuler les marchés avant la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, qui suivra la réunion.

2/ L'HISTOIRE DU TAPER

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déjà laissé entendre ce à quoi il faut s'attendre lors de la réunion de juin.

Il a déclaré jeudi qu'il serait approprié de réduire les achats massifs d'obligations alors que la BOJ met fin à des décennies de stimulation, soulignant que les décideurs politiques agiraient "prudemment" sur les hausses de taux après avoir procédé à sa première hausse depuis 2007 en mars.

Un consensus est en train de se former pour une sorte de réduction de l'assouplissement quantitatif de longue durée lorsque la BOJ conclura sa réunion de deux jours le 14 juin.

Mizuho Securities estime qu'il y a de bonnes chances que les achats mensuels soient réduits de 1 000 milliards de yens (6,4 milliards de dollars) à environ 5 000 milliards de yens par mois, ce qui pourrait être supporté par les marchés obligataires.

La BOJ et le gouvernement craignent qu'une monnaie faible ne fasse dérailler le cycle espéré d'une inflation modérée et d'une augmentation régulière des salaires.

3/ LA POUSSÉE DE L'UKRAINE

Les dirigeants du Groupe des Sept font pression pour que des progrès soient réalisés sur la manière d'acheminer les fonds nécessaires à l'Ukraine lors d'une réunion qui se tiendra du 13 au 15 juin à Bari, en Italie, avant qu'ils ne se rendent en Suisse pour le sommet de la paix des 15 et 16 juin. Cette initiative fait suite à une récente décision de l'Union européenne d'utiliser le flux annuel de bénéfices exceptionnels générés par les actifs russes immobilisés.

Un prêt garanti par les revenus des avoirs gelés pourrait fournir à Kiev jusqu'à 50 milliards de dollars de financement à court terme et s'est imposé comme l'une des principales options.

Les préoccupations des décideurs politiques du G7 concernant la puissance croissante des exportations de la Chine, qualifiée de "surcapacité industrielle", en particulier en ce qui concerne les véhicules à énergie nouvelle, sont également au centre de l'attention.

Le G7 se réunit juste après les élections européennes et c'est la première fois qu'un certain nombre de personnalités de l'UE ont l'occasion de discuter de l'éventuelle répartition du butin.

4/ JOURNÉE DE PAIEMENT

Les investisseurs britanniques se concentreront sur les données relatives au marché du travail, mardi, afin de déterminer si les pressions salariales s'atténuent suffisamment rapidement pour qu'une baisse des taux de la Banque d'Angleterre soit envisageable à court terme.

Le salaire hebdomadaire moyen, hors primes, a augmenté de 6 % en rythme annuel au cours des trois mois précédant mars, et l'augmentation de 9,8 % du salaire minimum britannique en avril pourrait pousser ce taux de croissance à la hausse.

Jusqu'à récemment, les économistes s'attendaient à une baisse des taux en juin, mais les pressions inflationnistes persistantes signifient que les marchés ne prennent pas pleinement en compte une baisse avant novembre.

Les données du PIB d'avril publiées mercredi devraient montrer que la croissance s'est ralentie après une expansion robuste de 0,6 % au premier trimestre. S&P indique que les données PMI indiquent une croissance de 0,3 % pour l'ensemble du deuxième trimestre.

Le parti travailliste de l'opposition lance son manifeste en vue des élections du 4 juillet. Alors que les sondages suggèrent que le parti travailliste battra les conservateurs du Premier ministre Rishi Sunak, certains chefs d'entreprise doutent que le parti travailliste puisse inverser la tendance à la faible croissance enregistrée récemment en Grande-Bretagne.

5/ LA RÈGLE TAYLOR

C'est au tour de l'Europe de bénéficier de la tournée Eras Tour de la superstar Taylor Swift, qui passera par la Grande-Bretagne dans les prochains jours, puis par les Pays-Bas et la Suisse.

Barclays estime que la tournée pourrait donner un coup de pouce de près d'un milliard de livres à l'économie britannique, les dépenses des détenteurs de billets étant plus de 12 fois supérieures au coût moyen d'une soirée au Royaume-Uni.

L'institut de la Bank of America indique que la première étape de la tournée à Paris a entraîné un bond de 22 %, en glissement annuel, des dépenses effectuées avec la carte internationale BofA dans la capitale française, du 9 au 13 mai.

Cette augmentation des dépenses, même si elle est temporaire, suggère que l'inflation dans le secteur des services pourrait rester stable plus longtemps. Certains estiment que la vraie gagnante est Swift : la tournée Eras lui a permis de devenir milliardaire en octobre, selon le magazine Time. Et ce n'est pas la dernière fois que les économistes débattent de la "Swiftflation" et de la "Swiftonomics".