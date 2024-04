MOSSOUL, Irak, 22 avril (Reuters) - Au moins cinq roquettes ont été lancées dimanche depuis la ville irakienne de Zoummar en direction d'une base de l'armée américaine située dans le nord-est de la Syrie, ont déclaré à Reuters deux sources sécuritaires irakiennes et un représentant américain.

Il s'agit de la première attaque depuis début février contre les troupes américaines déployées au Moyen-Orient, régulièrement ciblées jusqu'alors par des tirs de roquette et de drone effectués par des groupes régionaux alignés sur l'Iran.

Cette attaque est survenue alors que le Premier ministre irakien Mohammed Chia al-Soudani est revenu d'une visite aux Etats-Unis où il a été reçu par le président américain Joe Biden à la Maison blanche.

Un groupe affilié au Kataib Hezbollah a déclaré via la messagerie Telegram que les milices armées irakiennes ont décidé de mettre fin à leur pause et de reprendre les attaques, citant le peu d'avancées dans les discussions entre Bagdad et Washington destinées à mettre fin à la présence dans le pays de la coalition militaire menée par les Etats-Unis.

Par la suite, toutefois, un autre compte Telegram proche du Kataib Hezbollah a indiqué qu'aucun communiqué officiel n'avait été délivré par le groupe.

Un représentant américain s'exprimant sous couvert d'anonymat a déclaré que plus de cinq roquettes ont été lancées depuis l'Irak vers une base de la coalition à Roumeline en Syrie, sans faire de victimes.

Il a évoqué une "attaque à la roquette ratée", sans que l'on puisse déterminer dans l'immédiat si les roquettes ont manqué leur cible ou si elles ont été détruites avant de l'atteindre.

En réponse, un avion de la coalition américaine en Irak et Syrie a mené une frappe contre le lance-roquettes, a dit le représentant américain.

Selon les deux sources sécuritaires et un officier haut gradé de l'armée irakienne, une fourgonnette sur laquelle avait été fixé un lance-roquettes était stationnée à Zoummar, ville située à la frontière avec la Syrie.

Le véhicule a pris feu à la suite d'une explosion provoquée par des roquettes qu'il transportait alors que des avions militaires survolaient la zone, a déclaré l'officier militaire.

Les forces de sécurité irakiennes ont été déployés dans la zone pour trouver les auteurs de l'attaque, qui ont fui à bord d'un véhicule distinct, a indiqué un représentant sécuritaire basé à Zoummar.

Une importante explosion est survenue samedi sur une base militaire irakienne, tuant un membre d'une force de sécurité qui comprend également des groupes soutenus par l'Iran. L'armée irakienne a fait savoir qu'elle enquêtait pour déterminer les circonstances de l'explosion. Le groupe visé a dénoncé une attaque. (Jamal al-Badrani à Mossoul, Ahmed Rasheed et Timour Azhari à Bagdad, Idrees Ali à Washington; version française Jean Terzian)