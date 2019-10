Cinquante ans après sa sortie, l'album "Abbey Road" de retour en tête des ventes

LONDRES, 4 octobre (Reuters) - Cinquante ans après sa sortie, l'album "Abbey Road" des Beatles est de retour cette semaine au sommet du classement des meilleures ventes d'albums en Grande-Bretagne.

"C'est difficile de croire qu'Abbey Road tient toujours le coup après toutes ces années", a commenté dans un communiqué Paul McCartney, qui ajoute cependant qu'"Abbey Road" est "un album hyper cool".

Paru en septembre 1969, réédité en édition de luxe le mois dernier pour son 50e anniversaire, "Abbey Road", sur lequel figurent notamment "Come Together" et "Here Comes The Sun", est l'avant-dernier album des Beatles à avoir été mis en vente.

A sa sortie, il a passé 17 semaines d'affilée en tête des ventes d'album, un rang qu'il a retrouvé 49 ans et 252 jours après sa parution. (Angus MacSwan Henri-Pierre André pour le service français)