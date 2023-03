L'activité manufacturière japonaise s'est contractée pour le cinquième mois consécutif en mars, la production et les nouvelles commandes restant sous pression, selon une enquête réalisée vendredi, ce qui suggère que la reprise économique est fragile alors que la demande mondiale ralentit.

Toutefois, l'activité du secteur des services a progressé pour le septième mois consécutif et a augmenté au rythme le plus rapide depuis plus de neuf ans, la pression exercée par la pandémie de coronavirus s'étant atténuée.

L'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier (PMI) de la Jibun Bank flash Japan s'est établi à 48,6 en mars, en données corrigées des variations saisonnières, contre 47,7 le mois précédent.

L'indice est resté en dessous du seuil de 50 qui sépare la contraction de l'expansion pour le cinquième mois consécutif en mars.

"Les entreprises manufacturières ont signalé de nouvelles baisses à la fin du premier trimestre, avec des réductions soutenues de la production et des nouvelles commandes", a déclaré Usamah Bhatti, économiste chez S&P Global Market Intelligence, qui compile l'enquête.

La production industrielle et les nouvelles commandes ont diminué pour le neuvième mois consécutif, mais le rythme de la contraction s'est ralenti par rapport à février, selon les données du sous-indice.

L'enquête Reuters Tankan a montré jeudi que les grands fabricants japonais sont restés pessimistes quant à la conjoncture pour un troisième mois consécutif en mars, reflétant les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance mondiale qui pourrait nuire au moteur d'exportation du pays.

En revanche, la croissance de l'activité du secteur des services a été solide.

Le PMI flash des services de la Jibun Bank a augmenté à 54,2 en données corrigées des variations saisonnières en mars, contre 54,0 le mois précédent, soit le rythme le plus rapide depuis octobre 2013.

"Des conditions de demande plus fortes ont été signalées alors que le soutien soutenu du gouvernement pour le secteur s'est poursuivi et a soutenu à la fois l'activité et les nouvelles commandes", a déclaré Bhatti.

Dans l'ensemble, l'indice PMI composite de la Jibun Bank Flash Japan s'est établi à 51,9 en mars, en hausse par rapport au chiffre final du mois dernier.