Ciprés Assurances se lance en retraite

Aujourd’hui 9 TNS sur 10 savent qu’ils ont la possibilité de souscrire à une retraite complémentaire, néanmoins seuls 44% d’entre eux y ont souscrit. Les entrepreneurs sont également 69% à signaler ne pas connaître les garanties prévoyance pouvant être associées à une complémentaire retraite. Ils sont alors 31% à déclarer que les courtiers d’assurance sont la première source d’information quant à leur couverture retraite. Fort de ce constat, que Ciprés Assurances a lancé une offre Retraite Madelin pour répondre aux besoins des entrepreneurs français et de son réseau de courtiers.Le courtier grossiste a décidé de s'associer à Groupama Gan Vie pour porter son offre retraite et en gérer les placements. Quant à la gestion des contrats, Ciprès Assurances a créé une structure dédiée via une Joint-Venture avec Pack Solutions, expert des plateformes de gestion des contrats épargne/retraite. Cette structure, Centre de Gestion Vie (CGV), détenue à 51% par Ciprés Assurances permettra un seul point d'entrée pour les prestations santé, prévoyance et retraite pour une relation client homogène.