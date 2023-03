Block 1 : Les actualités essentielles

La banque Signature faisait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent

La banque crypto-friendly Signature, récemment mise sous contrôle des régulateurs, aurait fait l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent lié à des clients de l'écosystème crypto. La Securities and Exchange Commission (SEC) et les départements de la Justice de Washington et Manhattan étaient en train de se pencher sur le cas de la banque pour déterminer si elle aurait facilité le blanchiment d'argent en échouant à mettre en place des mesures de surveillance adéquates. Désormais, les enquêtes pourraient être classées sans poursuites judiciaires, mais les actionnaires ont déjà poursuivi l'institution pour avoir affirmé que la banque était en bonne santé financière peu de temps avant sa fermeture forcée. Les fermetures soudaines de banques aux États-Unis, y compris Signature, pourraient également créer des difficultés pour accéder à des liquidités pour les entreprises du secteur des cryptomonnaies qui avaient besoin de leurs services.

Meta revoit ses plans NFT et licencie 10 000 employés

Meta abandonne ses projets de tokens non fongibles (NFT) sur Instagram un peu moins d’un an après avoir annoncé leur lancement, pour se concentrer sur d'autres moyens de soutenir les créateurs, selon le responsable du commerce et des technologies financières, Stéphane Kasriel. En réalité, les quelques créateurs américains ayant participé au projet pilote restent les seuls à avoir testé ces fonctionnalités. Les pertes financières de Meta liées au métavers pourraient être à l'origine de cette décision, Mark Zuckerberg se tournant peut-être vers l'intelligence artificielle pour une nouvelle innovation. La société a également annoncé licencier 10 000 personnes dans les prochains mois afin d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise selon communiqué de presse publié cette semaine.

Epic Games, pionnier des jeux blockchain

Epic Games, le studio derrière Fortnite, prévoit d'ajouter une vingtaine de jeux blockchain à sa marketplace d'ici l'année prochaine, mettant en avant la technologie des NFT. La plateforme Epic Games Store propose déjà cinq jeux blockchain et compte ajouter des jeux tels que Grit, Delisior, et Superior, mais Epic reste prudent quant à la relation avec ces jeux et supervise uniquement leur sécurité et leur visibilité.

Sam Bankman-Fried s’est offert 2,2 milliards de dollars

La nouvelle direction de FTX a récemment publié des données financières révélant que les anciens dirigeants de la société, dont Sam Bankman-Fried, se sont accordés des sommes importantes en utilisant les fonds de l'exchange. Ces révélations incluent une somme de plus de 2,2 milliards de dollars versée à Bankman-Fried et des centaines de millions de dollars accordées à d'autres membres de l'équipe. L'équipe de direction actuelle a mené une enquête exhaustive pour déterminer les passifs de l'entreprise et a découvert que les anciens dirigeants se sont accordés des prêts importants à eux-mêmes via leurs sociétés. Des montants élevés ont également été dépensés pour l'achat de propriétés luxueuses aux Bahamas et pour des dons politiques. Bankman-Fried fait actuellement face à plusieurs accusations auxquelles il a plaidé non coupable, tandis que la plupart de ses anciens collaborateurs ont témoigné contre lui et ont admis les activités illégales menées par la société.



Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Dans une récente interview, Jeremy Allaire, PDG de Circle, a décrit l'état actuel de la société comme un "jeu de piste de l'activité bancaire". Les récentes faillites de banques axées sur les cryptomonnaies, telles que Silvergate Bank, Signature Bank et Silicon Valley Bank, en témoignent.

Si la Silicon Valley Bank comptait un grand nombre de startups parmi ses clients, les effondrements de Silvergate et de Signature Bank ont particulièrement perturbé le secteur des cryptomonnaies, car de nombreuses startups du secteur s'appuyaient sur leurs réseaux dominants de règlement instantané en dollars américains 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, le Silvergate Exchange Network et Signet, pour convertir de l'argent en cryptomonnaies et vice-versa 24 heures sur 24.

Circle, l'émetteur du populaire stablecoin USD Coin, a été l'une des entreprises touchées par l'effondrement de ces banques, car elle s'appuyait sur SEN et Signet pour permettre aux échanges et autres grands mouvements d'actifs numériques de frapper et d'échanger des USDC contre des dollars américains 24h/24. À la suite de l'effondrement des banques, Circle et des plateformes comme Coinbase ont interrompu les rachats et les émissions au cours du week-end.



Environ 3,3 milliards de dollars de liquidités garantissant le jeton sont restés bloqués pendant des jours à la Silicon Valley Bank, aujourd'hui disparue, ce qui a fait perdre temporairement à l'USDC sa valeur en dollars et a terni sa réputation de cryptoactif parmi les plus fiables. L'USDC a ainsi chuté de son niveau de 1 dollar à 88 cents durant le week-end dernier, engendrant ainsi la panique des crypto-investisseurs.

Mais qui aurait cru que le gouvernement américain renflouerait les stablecoins ? Le département du Trésor, la Réserve fédérale et la Federal Deposit Insurance Corp. ont annoncé leur intention de soutenir tous les dépôts de deux banques en faillite, et ils se sont également engagés à garantir au moins 8% du collatéral pour le stablecoin USDC.

Cette situation met en évidence la dépendance des stablecoins à l'égard des réseaux construits par les banques traditionnelles. Selon M. Allaire, de nombreuses banques souhaitent combler le vide laissé par Silvergate et Signature Bank, mais il est probable qu'elles procèdent avec prudence en raison des avertissements des régulateurs, qui les invitent à prendre des précautions supplémentaires avec les actifs de leurs clients.

Certaines banques disposent déjà de réseaux de règlement similaires, comme Cross River Bank et Customers Bank, mais le PDG de la société a refusé de dire si Circle prévoyait ou non d'utiliser l'un ou l'autre de ces réseaux. Il a indiqué que Circle évaluait un certain nombre d'innovations en matière de banques de règlement. En attendant, la société a indiqué qu'elle avait transféré 100 % de ses liquidités à la Bank of New York Mellon et qu’elle conservera désormais ses fonds auprès de grandes banques dans un avenir prévisible.

Le chaos de la semaine dernière soulève la question de savoir si les sociétés de cryptomonnaies pourraient se lancer elles-mêmes dans le secteur bancaire. Circle avait prévu de demander sa propre charte bancaire en 2021, mais a depuis changé ses plans et espère maintenant une nouvelle législation qui créerait une nouvelle catégorie de chartes bancaires pour les sociétés de stablecoins. Il faudra très probablement compter plusieurs années pour que ce projet de loi devienne potentiellement une loi et que Circle devienne potentiellement une banque.

Block 3 : Tops & Flops

Palmarès des cryptomonnaies

Block 4 : Lectures de la semaine

