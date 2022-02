Cisco a proposé une offre de rachat de Splunk pour plus de 20 milliards de dollars -WSJ

Le fabricant d'équipements de réseau Cisco Systems Inc. a proposé une offre d'achat de plus de 20 milliards de dollars pour le fabricant de logiciels Splunk Inc., a rapporté vendredi le Wall Bourse Journal, citant des personnes au fait de la question.

L'offre a été faite récemment et les sociétés ne sont pas en pourparlers actifs, a déclaré le journal à l'adresse https://www.wsj.com/articles/cisco-made-20-billion-plus-takeover-offer-for-splunk-11644622277?page=1, citant certaines des sources.

Cisco n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Splunk a déclaré qu'il ne commentait pas les rumeurs ou les spéculations. (Reportage de Jahnavi Nidumolu à Bengaluru ; édition de Leslie Adler et Richard Chang)