Cisco prévoit une croissance grâce à l'évolution des logiciels, mais les prix des puces pèsent sur les bénéfices.

Cisco Systems Inc. a prévu mercredi que d'ici quatre ans, environ la moitié de ses revenus proviendront de logiciels et d'autres ventes récurrentes, mais son directeur financier a déclaré à Reuters que les prix élevés des puces dans son activité de matériel continueront à faire pression sur les bénéfices globaux.

Cisco est le plus grand fabricant de matériel de réseau pour les centres de données et les campus d'entreprise, mais il s'oriente vers la vente d'abonnements récurrents pour des logiciels tels que son service de collaboration WebEx et ses services de cybersécurité.

Lors d'une réunion avec les analystes de Wall Street, Cisco a déclaré qu'elle pensait que la part de ses revenus provenant des abonnements passerait de 44 % pour l'exercice 2021 clos le 31 juillet à 50 % d'ici l'exercice 2025.

La société a donné une prévision de revenus pour l'exercice 2025 avec un point médian de 62,9 milliards de dollars, en disant qu'elle s'attend à un taux de croissance annuel composé de 5 % à 7 %. Cisco a prédit le même taux de croissance pour les bénéfices ajustés, visant un point médian de 4,07 $ par action pour l'exercice 2025.

L'action Cisco a clôturé en baisse de 0,5 % à 57,56 $ après l'événement. James Fish, analyste de Piper Sandler, a déclaré à Reuters que les perspectives de Cisco impliquent que les marges bénéficiaires resteront stables, mais que la Bourse espérait une croissance des marges grâce à la réorientation de Cisco vers les logiciels.

Le directeur financier de Cisco, Scott Herren, a déclaré que les unités logicielles de l'entreprise ont des marges plus élevées que ses activités matérielles, mais qu'une partie des revenus d'abonnement proviendra également des services qui ont des marges plus faibles que les logiciels.

Cependant, M. Herren a déclaré qu'une pénurie mondiale de pièces telles que les puces informatiques, les puces de mémoire et même les alimentations en énergie exercera une pression sur les marges brutes de l'activité matérielle de l'entreprise, qui, selon les prévisions de Cisco, devrait continuer à croître.

"Les pénuries de composants auxquelles tout le monde est confronté en ce moment ont conduit à des augmentations de prix, et ces augmentations de prix vont nous accompagner pendant un certain temps", a déclaré Herren dans une interview à Reuters. "Nous sommes un client de (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co), et ils ont procédé à une augmentation générale des prix allant de 8 à 20 %. Nous y sommes soumis". (Reportage de Stephen Nellis à San Francisco et de Sinead Carew à New York ; édition de David Gregorio)